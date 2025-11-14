Firenze, cambia il conferimento rifiuti in via Romana

Plures Alia informa che, a partire da lunedì 17 novembre, le postazioni di conferimento rifiuti in via Romana saranno temporaneamente spostate per consentire lo svolgimento di lavori per un nuovo allaccio idrico.

Per ridurre i disagi ai residenti e garantire la continuità dei servizi di raccolta, sarà attivata, fino al termine lavori, la postazione ubicata in via dei Serragli, fronte civico 139.

I cittadini sono invitati a utilizzare la nuova postazione per tutta la durata del cantiere, o nel caso servirsi di quelle ubicate in aree adiacenti, come piazza della Calza, via Mazzetta angolo San Felice.

Si ricorda che anche la postazione provvisoria sarà dotata di contenitori per tutte le frazioni di rifiuto:

· carta e cartone

· organico (scarti alimentari, sfalci e potature)

· imballaggi leggeri (plastica, metalli, polistirolo, tetrapak)

· vetro

· residuo non differenziabile, che comprende i rifiuti non riciclabili (es. mozziconi, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa