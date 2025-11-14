Casa pericolante a Santa Maria a Monte, Vanni: "Consiglio comunale aperto"

Per una casa pericolante in via di Mezzo a Santa Maria a Monte, Alberto Fausto Vanni (coordinatore Azione – Partito Repubblicano – SMAM Civica) ha chiesto un consiglio comunale aperto. Di seguito la nota.

Questa abitazione ha una lunga storia, abitata fino a oltre vent’anni fa da due sorelle, venute a mancare, questa abitazione nel centro storico di Santa Maria a Monte è disabitata ed è in condizioni di assoluto pericolo di frana, parte del tetto è già franato, di recente sono state messe transenne e questa parte del centro non è transitabile quindi con i disagi a chi ci abita.

I proprietari, da molto tempo non si sono più presentati neppure a riscuotere l’affitto, si dice che fossero di Livorno, persone anziane che sicuramente saranno decedute. Sempre tanti anni fa, da parte dell’amministrazione comunale di quei tempi, furono fatte ricerche sui probabili eredi e dalle ricerche effettuate furono trovati eredi in Francia. Arrivati a questo punto essendo questa abitazione in assoluto abbandono e a rischio di crollo sollecitiamo l’attuale amministrazione comunale di adoperarsi per mettere in sicurezza questo manufatto e che gli organi preposti intraprendano la via, con atti dettati dalla leggi vigenti, all’acquisizione di questa abitazione.

I cittadini di via di Mezzo e delle vie circostanti oltre al pericolo non hanno modo di transitare con i propri veicoli per scaricare l’eventuale spese e rifornimenti di vario genere, di recente sono stati collocati dei contenitore per la raccolta dei rifiuti, inoltre chi ha il garage non può usufruire di detta sua proprietà.

Pertanto invitiamo l’amministrazione a indire un consiglio comunale aperto per ascoltare le persone di questo luogo, inoltre invitiamo il sindaco Del Grande ad adoperarsi con celerità per risolvere questo annoso problema divenuto pericoloso.