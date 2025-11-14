Castelfiorentino perde la storica commerciante Rosetta, aprì la prima boutique del paese

Castelfiorentino perde un pezzo della sua storia, uno dei volti più conosciuti e apprezzati da intere generazioni. È scomparsa all’età di 84 anni Rosa Podestà, per tutti Rosetta, che per oltre mezzo secolo ha gestito il suo negozio la "Boutique di Rosetta" nel centro cittadino.

A riportare la notizia è oggi il quotidiano La Nazione, che tramite le parole del figlio Gianni Carpitelli ricorda Rosetta, grande lavoratrice ma anche "grande donna, forse in anticipo sui tempi", e riferisce dei tanti messaggi di affetto che cittadini, colleghe e colleghi del mondo del commercio hanno manifestato alla famiglia.

Un’avventura quella della storica commerciante iniziata nel 1962 quando, insieme al marito Enzo, aprì la prima boutique di paese in via della Costituente, poi affiancata nell'attività dal figlio Gianni. "Per molti anni il negozio è stato un fiore all’occhiello della nostra comunità, punto di riferimento ed esempio della nostra zona" racconta sui social Alessandro Verdiani, autore dei libri su "Sei di Castelfiorentino se… storie e memorie di una comunità", frutto di ricerche e partecipazione sull’omonima pagina Facebook. Rosetta lascia il marito, i due figli, i nipoti e, come dimostrato dai messaggi di vicinanza, un segno indelebile in molti castellani.

