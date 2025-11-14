Da Gaza a Lucca, il Conservatorio Boccherini lancia la campagna "Musica per la vita"

L'iniziativa per sostenere l'accoglienza della famiglia di musicisti Abuamsha: "La musica non conosce confini né conflitto. Come istituzione formativa e culturale nostro dovere offrire rifugio e opportunità a chi ha talento e desidera ricostruire la propria vita"

Il Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini” di Lucca annuncia l’avvio della campagna di solidarietà e raccolta fondi “Musica per la Vita”, finalizzata a sostenere l’accoglienza e l’integrazione della famiglia Abuamsha, proveniente da Gaza. L’iniziativa si concentra sull’accoglienza del Maestro Ahmed Abuamsha, musicista e didatta e di suo figlio Moeen, due talenti che il Conservatorio intende inserire nel proprio percorso di alta formazione.

Ahmed Abuamsha frequenterà il triennio accademico di Chitarra, Moeen inizierà il triennio accademico di Oboe. Il Conservatorio Boccherini si è fatto promotore di questa iniziativa, attivando una rete di solidarietà per garantire un futuro sicuro e dignitoso alla famiglia. Il progetto ha già messo a disposizione il sostegno per frequentare il triennio accademico di Chitarra e Oboe, l’alloggio gratuito per l’intera famiglia, collaborazioni lavorative per il sostentamento e un corso di italiano per tutta la famiglia, per una piena integrazione.

Nonostante l’importante supporto già attivato, per completare il progetto di accoglienza e assicurare l’arrivo in sicurezza della famiglia, è necessario coprire un’ultima cruciale spesa: l’assicurazione sanitaria per l’intera famiglia. Per questo motivo, il Conservatorio lancia un appello alla comunità, alle istituzioni e a tutti coloro che credono nel valore della musica come strumento di pace e inclusione.

Il Direttore afferma: “La musica non conosce confini né conflitti. Il nostro dovere, come istituzione formativa e culturale, è quello di offrire un rifugio e un’opportunità a chi ha talento e desidera ricostruire la propria vita. Chiediamo il supporto di tutti per lanciare questo ponte di solidarietà e accogliere la famiglia Abuamsha con la dignità e la sicurezza che meritano”.

La raccolta fondi è attiva da subito. Le donazioni sono un investimento diretto nel futuro di Ahmed e Moeen e della loro famiglia: è possibile donare recandosi presso la segreteria del Conservatorio “L. Boccherini”, in piazza del Suffragio 6 a Lucca, con carta di credito o debito. Il Conservatorio Boccherini ringrazia anticipatamente quanti vorranno contribuire a questa iniziativa, sostenendo la musica, la cultura e la vita.

