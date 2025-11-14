Empoli Città del Natale, tutti i provvedimenti per la viabilità fino a gennaio 2026

Domani è il grande giorno dell'inaugurazione di Empoli Città del Natale, a partire dalle 17.30 in piazza della Vittoria e a seguire in piazza Farinata degli Uberti. A causa dell'imponente organizzazione per le festività, con l'ordinanza 491 del 14 novembre 2025 sono state disposte delle modifiche al traffico di questo tipo:

Nel giorno 15 novembre 2025 e nel periodo compreso dal giorno 29 novembre 2025 al giorno 6 gennaio 2026 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - nei giorni di sabato, domenica e festivi, l’adozione dei provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito dettagliati:

Piazza della Vittoria

tratto fra Via T da Battifolle e Via Roma

Divieto di Transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione via F.lli Rosselli

Via Curtatone e Montanara

Intersezione con Piazza della Vittoria

Obbligo di svolta a destra in direzione via J.Carrucci

Nel periodo compreso dal giorno 15 novembre 2025 al giorno 11 gennaio 2026, dalle ore 9.30 alle ore 20.00 dei provvedimenti di viabilità temporanei, di seguito dettagliati:

Via Paladini

Divieto di transito e divieto di sosta di tutti i veicoli - tutti i giorni 00.00-24.00 con esclusiva eccezione per i mezzi impiegati nei cantieri attualmente presenti nella strada

Inoltre si dispone che in caso di necessità accertata dal personale della polizia municipale, nel periodo dal 15 novembre 2025 all'11 gennaio 2026, potranno essere ampliate le fasce orarie delle chiusure sopra descritte e/o potranno essere adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti:

Via T. da Battifolle

all'intersezione con via S. Ferrante

Divieto di Transito con obbligo di svolta a sinistra in via S. Ferrante

Via P. Rolando

All’intersezione con Piazza G. Guerra – corsia di marcia in direzione P.zza della Vittoria

Divieto di Transito di tutti i veicoli

Via Salvagnoli

Intersezione con via P. Rolando

obbligo di svolta a destra verso Piazza G. Guerra con divieto di svolta a sinistra in via T. Da Battifolle

Tratto compreso tra Via t. Da Battifolle e Piazza Matteotti

Divieto di Transito di tutti i veicoli

Via dei Neri

Dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Tratto compreso tra via L. da Vinci e Piazza del Popolo

Divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a destra in via L. da Vinci

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa