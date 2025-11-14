Fratres Empoli festeggia 75 anni dalla fondazione

Domenica 16 novembre il Gruppo Fratres Misericordia di Empoli celebrerà il 75esimo anniversario della sua fondazione con una giornata di festeggiamenti.

Il programma della giornata prevede alle ore 10 i saluti di benvenuto e l’intervento delle autorità, accompagnati dalla consegna di riconoscimenti e premi, che si terranno presso la Sala Conferenze della Misericordia di Empoli. Contemporaneamente, nella Collegiata di Sant’Andrea, sarà celebrata la Santa Messa.

La giornata proseguirà con un pranzo conviviale alle ore 13.30 presso il Ristorante Agriturismo Montemagnoli, in Via Poggio Piedi 28, a Empoli.

"Sarà una bella occasione per condividere insieme la cultura del dono e della solidarietà - affermano dal Gruppo Fratres - valori che da sempre animano la nostra comunità".

