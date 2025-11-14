Fucecchio, si avviano alla conclusione i lavori del Parco Corsini

Sono in via di ultimazione i lavori di riqualificazione della parte alta del parco Corsini, a Fucecchio, inseriti all’interno del bando “Rigenerazione urbana” e finanziati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'intervento, che ammonta a circa 500 mila euro, ha visto negli scorsi mesi inizialmente la valutazione di stabilità delle alberature, visiva e integrata in taluni casi da approfondimenti strumentali, seguita dalla potatura. Si è quindi proceduto con il recupero dei muretti che delimitano gli spartimenti, la ricostruzione e il consolidamento della storica cisterna posta al piede della torre di Mezzo e la realizzazione al limite orientale del giardino di un affaccio sul parco e sul paesaggio circostante. E' stata inoltre prevista una cisterna di raccolta delle acque piovane per mettere l'irrigazione della nuova sistemazione a verde del giardino della Rocca, che prevede la messa a dimora di siepi in forma, bordure di perenni lungo i percorsi e l’integrazione del frutteto. Completano l’intervento l’impianto di videosorveglianza e quello di protezione dalle scariche atmosferiche posto in corrispondenza della torre di Mezzo, mentre stanno concludendosi i lavori di rifacimento della pavimentazione nei pressi dell'auditorium La Tinaia, che completeranno l'intervento, la cui direzione è stata affidata all'architetto Nicoletta Boccardi.

Un'opera importante, che va a completare la riqualificazione del parco dopo il recupero della parte bassa, già da tempo concluso e collaudato, finanziato grazie ai fondi ottenuti con la partecipazione al bando “Parchi e giardini storici”.

“Andiamo a riqualificare uno spazio centrale per la vita comunitaria ma anche per il turismo – spiega la sindaca Emma Donnini - data la sua posizione strategica all'interno dei cammini storici che attraversano il nostro territorio, come la Via Francigena, la Romea Strata e la Via Medicea. Si tratta di uno dei nostri più importanti patrimoni naturalistici ed architettonici, che grazie a questi importanti interventi possiamo oggi restituire alla comunità in una veste rinnovata e maggiormente attrattiva”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate