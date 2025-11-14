Furto in due pelletterie di Scandicci nella notte, via borse griffate

Doppio furto questa notte, tra 13 e 14 novembre, in due aziende di pelletteria a Badia a Settimo, nel comune di Scandicci. I colpi sarebbero avvenuti tra le 3 e le 4 e i malviventi sarebbero fuggiti portando via borse e accessori griffati, il cui valore complessivo è ancora in corso di quantificazione. Secondo quanto ricostruito avrebbero usato la stessa tecnica per entrare nelle due aziende, forzando le finestre e introducendosi nei locali. In una delle due fabbriche è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando anche sull'altro furto scoperto questa mattina all'orario di apertura.

