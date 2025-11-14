'Il Libro della vita', il ciclo di incontri a Scandicci: il programma

Cultura Scandicci
Giunto alla sua dodicesima edizione, torna Il Libro della Vita, il ciclo di incontri dedicati alla letteratura “ raccontata” da personaggi  del mondo della cultura, dello spettacolo,  del diritto, della politica e del giornalismo.

Come da tradizione la rassegna si terrà  all'Auditorium Rogers di Scandicci, in piazza della Resistenza, e sarà trasmessa in diretta sui canali social del Comune.

Anche l’edizione di quest’anno sarà dedicata  a Sergio Staino, l’amico più  fedele di questa fortunata rassegna, che seppure non fisicamente, continua a stare seduto in mezzo ai suoi concittadini ad ogni appuntamento della “messa laica” della letteratura.

Gli incontri sono  saranno presentati da Raffaele Palumbo.

La rassegna è  realizzata dal Comune di Scandicci e  realizzato con il contributo del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 10/2025 ed il patrocinio di Città Metropolitana e in partnership con UniCoop Firenze.

Per alcuni incontri (Giancarlo De Catado, Katia Beni e Valdo Spini) sarà reso disponibile il servizio di interpretariato simultaneo nella Lingua dei segni italiana (LIS) grazie alla collaborazione con l'Associazione ALISeI  ETS.

L'organizzazione della rassegna è  a cura di EDA Servizi.

Il primo appuntamento è per Domenica 16 novembre con una donna davvero speciale: Margherita Cassano, magistrata, giurista, prima presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana parla di  La ballata di Adam Henry di Ian McEwan

Domenica 14 dicembre l’economista Luigino Bruni, uno tra i pensatori più influenti nel campo dell’economia civile parla di Cristo si è fermato ad Eboli  di Carlo Levi.

Domenica 11 gennaio lo scrittore e sceneggiatore, ex magistrato Giancarlo De Cataldo  parla di Illusioni perdute di Honoré de Balzac

La scrittrice, traduttrice e drammaturga italo-bosniaca Elvira Mujčić  sarà sul palco del libro della vita Domenica 1 febbraio per parlare de Il centro del mondo di Dževad Karahasan.

Un ospite d’eccezione Domenica 8 febbraio : Ezio Mauro scrittore, giornalista fra le più autorevoli voci del giornalismo italiano parlerà del suo personale libro della vita: Il maestro e Margherita di Michail Afanas'evič Bulgakov.

Ci sarà sicuramente da divertirsi  Domenica 15 febbraio con  Katia Beni , attrice ed autrice comica  toscana che affronterà ben due libri che in qualche modo sono legati al mondo della scuola, dell’adolescenza, della formazione : dal libro Cuore di De Amicis  a Porci con le ali della Ravera.

Domenica 1 marzo sarà la volta di una filosofa, politica, figura di primo piano nei movimenti femministi e dei diritti civili : Vittoria Franco  parlerà de L’Idiota di Fëdor Dostoevskij.

Domenica 8 marzo , Festa della Donna, Yuliya Yukhno,  rappresentante dell'Ambasciata popolare della Bielorussia in Italia  parlerà di Ex figlio di Saša Filipenko.

Il penultimo appuntamento sarà con Valdo Spini, protagonista della storia politica e figura di spicco della vita culturale nazionale e Presidente della Fondazione Carlo Rosselli che infatti parlerà proprio di Socialismo Liberale di Carlo Rosselli, Domenica 15 marzo.

Infine, Domenica 22 marzo Giovanni Cocconi, giornalista specializzato in media e televisione, critico cinematografico e televisivo regista e documentarista, concluderà la rassegna con La banalità del male di Hannah Arendt.

Quella de Il libro della vita è diventata negli anni una vera e propria comunità che si nutre di pensiero, racconti e idee: un toccasana per tempi come questi.

Fonte: Ufficio stampa

