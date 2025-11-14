La Regione Toscana offre vaccini anti Covid a tutti gli over 18

Sanità Toscana
Più possibilità per vaccinarsi gratuitamente contro il Covid-19. Chi ha più di diciotto anni ma non è un soggetto fragile per cui, in base alle linee guida del Ministero, è raccomandata la vaccinazione, potrà dalle ore 14 di lunedì 17 novembre aderire alla campagna della Regione e prenotarsi sul portale   https://prenotavaccino.sanita.toscana.it  in modo da fissare un appuntamento nei centri vaccinali delle aziende sanitarie.

La scelta discende da indicazioni del Ministero, compatibilmente con le dosi a disposizione. Gli over 18 che non rientrano nelle categorie dei fragili o a cui finora era destinata la vaccinazione potranno anche recarsi dai medici di medicina generale.

Dall’8 ottobre fino alla mattina del 14 novembre, in poco più di un mese, sono state oltre 98 mila le dosi utilizzate e prenotate dai cittadini toscani: circa diciannovemila negli ultimi sette giorni.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

