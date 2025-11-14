Maltrattamenti in famiglia, 38enne arrestato a Pisa

Il 10 novembre i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 38enne. L'arresto è arrivato "in ottemperanza a un Ordine di Aggravamento della Misura Cautelare per la Carcerazione" si legge in una nota.

"L'ordine di carcerazione è giunto in seguito alla violazione della precedente misura cautelare del Divieto di Avvicinamento alla Parte Offesa che era stata imposta all'uomo" scrivono dall'arma. La persistente condotta illecita, inosservante dei divieti imposti, ha reso necessario l'aggravamento della misura, trasformandola in custodia cautelare in carcere.

Notizie correlate