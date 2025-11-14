Maltrattamenti in famiglia, 38enne arrestato a Pisa

Foto di archivio (foto gonews.it)
Il 10 novembre i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 38enne. L'arresto è arrivato "in ottemperanza a un Ordine di Aggravamento della Misura Cautelare per la Carcerazione" si legge in una nota.
"L'ordine di carcerazione è giunto in seguito alla violazione della precedente misura cautelare del Divieto di Avvicinamento alla Parte Offesa che era stata imposta all'uomo" scrivono dall'arma. La persistente condotta illecita, inosservante dei divieti imposti, ha reso necessario l'aggravamento della misura, trasformandola in custodia cautelare in carcere.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pisa
Pisa
Cronaca
14 Novembre 2025
Reati fallimentari, fiscali e autoriciclaggio: un imprenditore nel settore della termoidraulica è stato denunciato dalla guardia di finanza. L'uomo è un 65enne di Pisa a capo di una società che [...]
Pisa
Cronaca
13 Novembre 2025
Una donna di 65 anni è stata aggredita da tre cani di razza boxer mentre passeggiava lungo una strada nel Pisano. L’attacco, avvenuto ieri, le ha provocato ferite gravi alla [...]
Pisa
Cronaca
12 Novembre 2025
Una studentessa di 21 anni dell’Università di Pisa ha denunciato di essere stata filmata di nascosto con un telefonino mentre si trovava nel bagno genderless del polo di Ingegneria. I [...]
<< Indietro