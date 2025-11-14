Minorenne scommette nel locale a Montelupo: chiusa sala scommesse

Una sala scommesse di Montelupo è stata chiusa dai carabinieri. I militari hanno infatti notificato al legale rappresentante della sala il decreto di sospensione dell'autorizzazione, emesso dal Questore di Firenze il 5 novembre 2025. La sospensione è di cinque giorni.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della segnalazione effettuata dai militari, che lo scorso 30 settembre durante un controllo, avevano trovato un minore al quale non erano stati controllati i documenti, intento ad effettuare scommesse, mediante l’utilizzo di un totem Bet Smart.