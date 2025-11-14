Addio a Leonardo Andreucci, ex presidente della Provincia di Lucca, aveva 88 anni

È scomparso all’età di 88 anni Leonardo Andreucci, imprenditore e politico lucchese, noto per il suo impegno nel territorio della Garfagnana e della provincia di Lucca. Originario di Castelnuovo Garfagnana, Andreucci è stato sindaco del comune dal 1975 al 1980, esponente della Democrazia Cristiana, e ha ricoperto la carica di presidente della Provincia di Lucca dal 1985 al 1990, per poi diventare assessore provinciale dal 1990 al 1994. Leonardo Andreucci era noto anche come il padre del pilota di rally Paolo Andreucci, pluricampione italiano.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio: "Persona stimata nella sua Castelnuovo, dove è stato sindaco, e in tutta la provincia di Lucca, anche grazie alla sua equilibrata e capace interpretazione del ruolo di Presidente dell'amministrazione provinciale, Leonardo Andreucci è stato un imprenditore di successo, nel campo della ristorazione e della attività alberghiera, ma anche in altri ambiti che lo hanno visto protagonista. Una figura centrale, che mancherà a tutti noi, che ne conserveremo il ricordo e l'esempio. Sono vicino alla famiglia e a tutti quelli che in questo momento soffrono per questa perdita".