'Musica Perseguitata': quattro appuntamenti nella città metropolitana di Firenze

A grande richiesta si estende nella città metropolitana di Firenze il festival MUSICA PERSEGUITATA, progetto realizzato dal Centro di Formazione e Cultura Musicale e vincitore del bando PER CHI CREA 2024 promosso da Siae e dal MiC. Grazie al contributo della Città Metropolitana di Firenze il festival prevederà altri 4 appuntamenti concertistici.

Si inizierà Domenica 16 Novembre alle ore 18:00 presso il Montelupo Golf Club con il Grand String Trio composto da Augusto Vismara al violino, Mateo Kovacaj alla viola e Andrea Sernesi al violoncello. In programma musiche di Boccherini, Mozart e Glière.

Il Grand String Trio replicherà Giovedi 20 Novembre alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale di Cerreto Guidi.

Il 7 Dicembre alle ore 17 presso il Giardino dell’Ardiglione a Firenze sarà la violinista Artemis Skarmoutsos la protagonista che accompagnerà il pubblico in una lezione-concerto interessante ed interattiva.

A conclusione, il duo composto da Augusto Vismara al violino ed Elisa Racioppi al pianoforte (direttrice artistica del festival) si esibirà il 14 Dicembre alle ore 21:15 presso la Pieve S.Maria a Massarella-Fucecchio con un programma dedicato a Debussy, Chausson, Respighi e Bartòk. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare. Eventi ad ingresso libero.

