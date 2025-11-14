Ponte a Egola, nuovo direttivo per il CCN: "Fare squadra per valorizzare la frazione e le attività locali"

Valorizzare e animare il paese di Ponte a Egola e le sue attività, sviluppare e ideare nuove iniziative per il tessuto commerciale. Questi i principali obiettivi del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola, che si presenta con un direttivo ampio e rinnovato, costituito da 10 attività prevalentemente a conduzione femminile che lavoreranno in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa. Nel corso dell'assemblea è stata nominata presidente Valentina Turini, titolare della Pasticceria Gateau.

"Facciamo i nostri migliori auguri al nuovo Centro Commerciale Naturale e a tutte le imprenditrici e gli imprenditori" afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Per Confcommercio è un orgoglio poter contare su un gruppo di commercianti che si mettono in gioco per valorizzare il proprio territorio, in un paese come Ponte a Egola dove è presente un tessuto commerciale variegato e di qualità, con un'alta densità di attività di vicinato che vede una larga maggioranza femminile, un aspetto da evidenziare in un contesto che purtroppo vede il nostro Paese tra le ultime posizioni per occupazione femminile”.

"Ringrazio l'intero consiglio direttivo per la fiducia" le parole della presidente del Centro Commerciale Naturale Valentina Turini "Ripartiamo con tante idee e motivazioni, la voglia di fare non ci manca come ha dimostrato il successo della Festa d'Autunno che ha animato Ponte a Egola ad ottobre e il prossimo evento di Natale che stiamo organizzando. Siamo un gruppo rinnovato e aperto a chiunque voglia partecipare e contribuire, sono sicura che faremo un ottimo lavoro per valorizzare il tessuto commerciale del nostro paese".

Entusiasmo anche nelle parole del coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli: "Siamo orgogliosi e felici di supportare una realtà straordinaria come il Ccn di Ponte a Egola che si contraddistingue per la passione che trasmette e per la cura dei dettagli in ogni sua attività, ringraziamo il presidente uscente Benito Muscolo per l'impegno dimostrato in questi anni. Crediamo fortemente che solo facendo squadra si possono ottenere dei risultati: siamo pronti a collaborare fianco a fianco per le prossime iniziative e incontreremo presto l'amministrazione comunale per presentare il nostro nuovo progetto".

Ecco i componenti del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola: presidente Valentina Turini (Pasticceria Gateau); vicepresidenti Nadia Bianchi (Diaz Sessantaquattro) e Stefano Banchelli (Banchelli Vini e Spumanti); tesoriere Roberto Scutaro (Voglia di Vino); segretaria Alessandra Tofani (Anima e Corpo Estetica); consiglio direttivo Martina Rossi (La Volpe Rossa), Virginia Francalanci (La Bautique), Sabrina Volpi (Sabrina Senza Glutine), Caterina Federici (Pasticceria Millevoglie), Elisabetta Catarsi (Sanifarm Ortopedia Sanitaria Parafarmacia)

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

