Partono i lavori di risanamento del cimitero vecchio di Castelfranco di Sotto

Partiranno a breve lavori di risanamento della parte vecchia del cimitero di Castelfranco di Sotto (la parte monumentale risalente a metà '800). Il comune sta affidando l'incarico per gli interventi. Questi primi lavori riguarderanno la parte elettrica ordinaria e le luci votive.



“Lo avevamo promesso alcuni mesi fa - esordisce il sindaco Fabio Mini - che avremmo messo mano alla situazione grave in cui abbiamo trovato la parte vecchia del cimitero, causata da anni di incuria e adesso avviamo i primi lavori, una promessa mantenuta”.

“I 35mila euro, derivanti dagli aumenti delle luci votive, verranno utilizzati per coprire i costi di questi lavori” spiega il primo cittadino.

“Andremo a mettere dei corpi illuminanti che sfruttano la tecnologia led ad alta efficienza continua Mini - e questo ci permetterà di avere un'illuminazione più economica e che rispetta le norme di sicurezza nelle viabilità interne e nei corridoi dei forni. In pratica nella parte più vecchia dovremo rifare quasi tutto l'impianto e rinnoveremo anche i quadri elettrici, perché non funzionano più da parecchio tempo.

Inoltre ripristiniamo anche l'illuminazione di emergenza che adesso praticamente non c'è. Questo ci servirà per garantire, come prevede la legge, la luce per uscire dal cimitero anche se dovesse venire a mancare la corrente elettrica”.

Con questo intervento l'amministrazione Mini comincerà anche a sanare le precarie condizioni dell'impianto della luce votiva di un'ala della parte vecchia, dove ora si presentano cavi scoperti, canalette di protezione rotte o mancanti e che spesso non assolvono alla loro funzione.

“Questi lavori prevedono – spiega il sindaco Fabio Mini – la sostituzione e la manutenzione delle luci delle tombe che verranno rinnovate con lampade led, inoltre saranno sistemati tutti i collegamenti elettrici e i loro rivestimenti. Per la gestione dell'illuminazione votiva verranno fatti dei nuovi quadri elettrici uno per ogni piano.

“Con questo intervento – conclude Mini - vogliamo iniziare quell'opera di manutenzione della parte vecchia del cimitero di Castelfranco, che la precedente amministrazione ci ha consegnato in pessime condizioni, dovute a anni di incuria e disattenzione”.

