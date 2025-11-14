Senzatetto aggredisce violentemente volontario 84enne alla mensa della Misericordia di Empoli

Violeta aggressione intorno alle 11.30 questa mattina alla mensa Emmaus gestito dalla Misericordia di Empoli, non distante dalla ferroviaria. Un senzatetto, frequentatore del centro, ha picchiato violentemente un volontario di 84 anni in strada, a poche decine di metri dal centro.

Da quanto appreso l'uomo aveva appena terminato il suo turno, e mentre si stava recando verso casa ha avuto una discussione con il senzatetto, per motivi ancora da chiarire. Ne è nata un'aggressione con quest'ultimo che ha preso a pugni l'84enne, facendolo cadere a terra, per poi scagliarsi su di lui mentre era sull'asfalto e continuare a colpirlo.

Fortunatamente un altro volontario che stava passando dalla strada ha assistito alla scena ed è intervenuto, allontanando il senzatetto. Sul posto è stato richiesto l'intervento del 118 che ha trasportato l'84enne all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Da quanto appreso l'uomo avrebbe riportato diverse fratture a varie parti del corpo e traumi importanti.

Intervenuti anche i carabinieri. Le indagini sono in corso.

La Misericordia di Empoli si stringe intorno al volontario duramente aggredito; così il Governatore Francesco Pagliai: "Siamo sbalorditi per quanto accaduto questa mattina. Un gesto barbaro e crudele fatto nei confronti di un volontario: una persona, di 84 anni, cha da oltre trenta si mette quotidianamente al servizio degli altri con amore e passione. Questa mattina come di consueto aveva prestato servizio, insieme ad altri volontari, alla mensa Emmaus quando una volta uscito, un giovane lo ha aggredito con calci e pugni. Una barbarie inaudita che lo ha lasciato a terra in gravi condizioni. La Misericordia si stringe intorno a tutti i suoi volontari, persone che ogni giorno si mettono gratuitamente al servizio degli altri, che donano il loro tempo per il bene del prossimo. Siamo tutti profondamente colpiti dal fatto che un volontario possa essere aggredito da chi ha ricevuto un aiuto. L’aggressore è stato identificato, ma la nostra comunità è profondamente scossa. Per questo domani la mensa resterà chiusa e lo sarà fino a che non sarà ripristinata una situazione di sicurezza per tutti i nostri volontari".

Così invece il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi: "Sono in contatto con carabinieri, commissariato, Questura di Firenze e con la Misericordia di Empoli. Questo fatto è inaccettabile, chiediamo che la giustizia faccia il suo corso e che chi ha commesso reati non rimanga impunito. Servono leggi dure che, con velocità, fermino e puniscano chi fa reati. Noi sui territori chiediamo interventi rapidi e certezza delle pene. Al volontario, a tutta la Misericordia di Empoli, ai fratelli e alle sorelle in giallociano arrivi l’abbraccio forte di tutta la comunità. Siamo orgogliosi di voi ogni giorno".

Anche la Croce Rossa Italiana di Empoli "esprime piena solidarietà al volontario della Misericordia vittima di una brutale aggressione durante il servizio. Ogni atto di violenza contro chi presta la propria opera di aiuto agli altri è inaccettabile e colpisce l’intero mondo del volontariato. La CRI manifesta vicinanza al volontario, alla sua famiglia e alla Confraternita, ribadendo l’importanza di garantire sicurezza e rispetto a tutti gli operatori di questo settore".

