Settimana di mobilitazione Spi Cgil, il volantinaggio nell'Empolese

Il Sindacato Pensionati SPI-CGIL Nazionale, ha indetto una settimana di mobilitazione dal 17 Novembre al 21 Novembre a sostegno della nostra piattaforma, difesa della Sanità Pubblica, attraverso assunzione di personale Sanitario per rendere funzionale le Case di Comunità, abbattimento delle Liste di Attesa. Finanziare la Legge sulla non Autosufficienza approvata nel 2023. Piena rivalutazione delle pensioni con estensione della quattordicesima, introduzione di una pensione di garanzia per i giovani. Preparazione dello Sciopero Generale 12 Dicembre, per cambiare la Legge di Bilancio.
La Lega SPI Empolese Bruno Trentin effettuerà un volantinaggio per informare i cittadini
Mercoledì 19 Novembre Mercato di Vinci ore 10.00-12.30
Giovedi 20 Novembre Mercato di Empoli ore 10.00-12.30
Venerdì 21 Novembre COOP Sovigliana ore 10.00-12.30
Sabato 22 Novembre Mercato Montelupo F.no ore 10-00-12.30
Spi Cgil Empoli
