Sorpreso con la marijuana nel giacchetto, arrestato

I carabinieri a Firenze l'11 novembre hanno arrestato un 59enne per detenzione di droga. In centro i militari lo hanno controllato mentre fumava uno spinello e hanno trovato nelle tasche del suo giubbotto due involucri sottovuoto di marijuana, dal peso complessivo di 76 grammi.

Le operazioni sono state estese anche alla sua abitazione, al cui interno sono stati trovati due involucri contenenti cocaina, per un totale di 11,4 grammi, assieme ad altri due involucri di marijuana, e un pezzo di hashish.

Il soggetto è stato quindi arrestato, poi sono arrivate la convalida dell’arresto e l’emissione del provvedimento di obbligo di dimora nel Comune di Pescia.