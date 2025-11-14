SuperEnalotto, centrati diciotto '5': uno è a Prato

La Toscana esulta con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di giovedì 13 novembre, come riporta Agipronews, centrati diciotto "5", di cui uno a Prato, presso l'esercizio di Pasquale D'Orsi in via Leonardo da Vinci, 405. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 14 novembre, sale a 77,7 milioni di euro
Notizie correlate
Tutte le notizie di Prato
Prato
Attualità
14 Novembre 2025
Nuova tappa del cammino di conoscenza e approfondimento sul tema «giustizia riparativa» promosso dalla Caritas diocesana di Prato. Domani, sabato 15 novembre, alla Biblioteca Lazzerini, è in programma un convegno dedicato [...]
Firenze
Attualità
10 Novembre 2025
Associazione Tumori Toscana e Unicoop Firenze di nuovo insieme per garantire ai malati oncologici e alle lore famiglie cure e supporto gratuiti a domicilio. Fino al 19 novembre, acquistando nei [...]
Prato
Attualità
7 Novembre 2025
Tragedia questa mattina in un cantiere di via Ricasoli, nel centro di Prato: un muratore di circa 50 anni, di origine romena, è stato trovato morto all’interno dell’area dove stava [...]
<< Indietro