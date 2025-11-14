Tenta di ritirare a un Atm con carta rubata, arrestata

Nel pomeriggio di martedì 11 novembre 2025, è stato arrestato a Firenze una 50enne. La donna, senza fissa dimora, è accusata di tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
L'atteggiamento della donna, già nota per i precedenti, ha insospettito i militari. Questi ultimi l'hanno osservata e poi sorpresa mentre cercava invano di effettuare un prelievo della somma di 500 euro presso un ATM sito in Lungarno Acciaiuoli.
Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di interrompere l’azione e di recuperare la carta bancomat, presumibilmente di proprietà di un turista tedesco.
L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto ed ha applicato nei confronti della donna la misura del divieto di dimora nel comune di Firenze.
