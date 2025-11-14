Tenta di ritirare a un Atm con carta rubata, arrestata

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
viaggi fine estate firenze

Nel pomeriggio di martedì 11 novembre 2025, è stato arrestato a Firenze una 50enne. La donna, senza fissa dimora, è accusata di tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'atteggiamento della donna, già nota per i precedenti, ha insospettito i militari. Questi ultimi l'hanno osservata e poi sorpresa mentre cercava invano di effettuare un prelievo della somma di 500 euro presso un ATM sito in Lungarno Acciaiuoli.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di interrompere l’azione e di recuperare la carta bancomat, presumibilmente di proprietà di un turista tedesco.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto ed ha applicato nei confronti della donna la misura del divieto di dimora nel comune di Firenze.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
13 Novembre 2025

L'Appello ribalta tutto: assolto 53enne dall'accusa di maltrattamenti

Un 53enne è stato assolto con formula piena dall'accusa di maltrattamenti. La Corte di Appello di Firenze ha ribaltato una condanna del Tribunale a 4 anni e 6 mesi inflitta [...]

Firenze
Cronaca
12 Novembre 2025

Violenza sessuale a Halloween, condannato a 6 anni e 8 mesi

Condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione un 28enne di origine slava, residente a Firenze, per la violenza sessuale ai danni di una studentessa straniera la notte di [...]

Firenze
Cronaca
12 Novembre 2025

Nuovi carabinieri in Toscana: 304 in arrivo entro l'inizio del 2026

In Toscana sono arrivati 238 nuovi carabinieri. Il Comando generale, si legge in una nota del Comando Legione Carabinieri Toscana, "ha potenziato il dispositivo organico delle tenenze e delle stazioni, [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina