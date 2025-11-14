Transizione demografica ed effetti in Toscana, il 17 novembre seminario Irpet

‘Le implicazione economiche e sociali della transizione demografica in Toscana’ è il titolo del seminario, organizzato da Irpet in collaborazione con Age-IT (Ageing Well in an Ageing Society), in programma lunedì prossimo, 17 novembre, a partire dalle ore 9.30 nella Sala esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, a Firenze (piazza Duomo 10).

L’incontro si propone di analizzare gli impatti dell’invecchiamento della popolazione e del calo della natalità sulla realtà toscana, con tutti i riflessi che ne derivano dal punto di vista economico, sociale e territoriale: ricadute su mercato del lavoro, sistemi di welfare e prospettive di crescita.

Esperti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni offriranno spunti di riflessione e chiavi di lettura utili a orientare le politiche pubbliche verso un modello di sviluppo capace di affrontare le sfide demografiche e trasformarle in opportunità per il futuro.

Informazioni e programma

https://www.irpet.it/evento/le-implicazioni-economiche-e-sociali-della-transizione-demografica-in-toscana/

Fonte: Regione Toscana