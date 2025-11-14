Use Computer Gross all'esame Mens Sana Siena

Una gara difficile in un momento delicato. Accanto allo scontato piacere di giocare in un palazzetto calcato in un passato non troppo lontano dal basket che conta, l’Use Computer Gross, di questi tempi, ha l’obbligo di pensare soprattutto al suo delicato momento. Dopo due sconfitte consecutive, ecco che il calendario mette di fronte ai ragazzi di Luca Valentino la Mens Sana Siena dove, fra l’altro, milita un ragazzo nato e cresciuto al Pala Sammontana, Simone Cerchiaro.

“Una di quelle trasferte che possiamo definire per tutti proibitive – attacca il tecnico - Siena ha allestito uno dei migliori roster del girone, investendo anche in una nuova guida tecnica di alto livello come Federico Vecchi, che sta schierando una squadra molto profonda, capace di mixare fisicità e talento. Tra i tanti giocatori di qualità spicca sicuramente Marco Perin, un autentico fuoriclasse per questo campionato. La Mens Sana è una squadra che ama giocare ad altissimo ritmo, che corre molto in transizione e che nei numeri si distingue soprattutto nella conquista dei rimbalzi d’attacco. Per noi sarà quindi un bel banco di prova, dovendo affrontare questa trasferta consapevoli di non essere al pieno delle forze, viste le defezioni importanti avute negli allenamenti”.

“Nonostante questo – conclude - siamo carichi e stimolati dal poter andare a Siena per dire la nostra, con la voglia di giocare 40 minuti gagliardi contro una vera corazzata, in un palazzetto importante, dove l’atmosfera viene resa spettacolare per la categoria grazie a un pubblico che garantisce presenza e tifo degni dei massimi livelli”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate