Via dei Presepi e luminarie natalizie, avviso pubblico ricerca di sponsor a Cerreto Guidi

Cerreto Guidi arriva alla XIV^ Via dei Presepi. Un programma ricco di proposte culturali e di tantissimi presepi da visitare.

“Insieme al gruppo dei presepisti e alle associazioni che collaborano da anni-afferma la sindaca Simona Rossetti- si è ritenuto importante fare un avviso pubblico per coinvolgere il mondo imprenditoriale alla realizzazione di tali attività”.

I soggetti che possono rispondere sono imprese, ditte private, enti pubblici che intendano collaborare, potenziare il programma e promuovere la propria immagine, concorrendo alla realizzazione de “La Via dei Presepi” e all’installazione delle luminarie.

Il bando raccoglie sponsorizzazioni definite “Standard” e “Top”, sulla base dell’importo messo a disposizione. Per aderire è necessario redigere un apposito modulo presente sul sito dove sono riportati anche tutti i dettagli del bando.

“I nostri eventi - sottolinea la sindaca Simona Rossetti- si stanno consolidando, richiamando migliaia di visitatori e un crescente interesse. C’è un coinvolgimento prezioso e indispensabile del volontariato. Come Amministrazione stiamo sostenendo convintamente da anni l’organizzazione da tutti i punti di vista e il nostro obiettivo è quello di rafforzare sempre di più queste iniziative che reputiamo fondamentali per la valorizzazione complessiva del territorio”.

