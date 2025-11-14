Via Viaccia, al via i lavori di asfaltatura da parte di Toscana Energia

Attualità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Dal 17 al 26 novembre la strada sarà interdetta al traffico dalle 9 alle 18. I lavori interessano il tratto tra il Circolo Arci e l'ultimo agglomerato di abitazioni, lato via Maremmana

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, è stata disposta la chiusura al transito di via Viaccia dal 17 al 26 novembre, nella fascia oraria 9.00–18.00.

I residenti hanno più volte segnalato la necessità di un intervento di ripristino della strada, deteriorata anche a seguito di lavori sui sottoservizi.

Le amministrazioni di Montelupo ed Empoli hanno coinvolto per questa ragione Toscana Energia che in passato ha effettuato su via Viaccia un intervento esteso e impattante.

In questi giorni è pervenuta la comunicazione ufficiale dell’avvio dei lavori, accompagnata dalla richiesta dell’ordinanza di chiusura della strada.

Dal 17 al 26 novembre, salvo imprevisti, via Viaccia sarà quindi interdetta al transito dalle 9.00 alle 18.00. Nel tratto interessato sarà inoltre in vigore il divieto di sosta.

I provvedimenti riguardano il tratto compreso tra il civico 220 (Circolo Arci) e il civico 126 (ultimo nucleo di abitazioni lato via Maremmana).

"Via Viaccia è una strada di confine che presenta diverse criticità, delle quali siamo pienamente consapevoli e su cui siamo intervenuti in passato anche con misure temporanee.

In più occasioni abbiamo comunicato congiuntamente, come Comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino, la necessità di effettuare questi interventi a Toscana Energia e siamo estremamente soddisfatti della partenza di tali lavori su una strada che ne aveva davvero bisogno.

La conformazione del tratto richiede un lavoro impegnativo, che comporta la chiusura per alcuni giorni. Chiediamo pertanto la collaborazione dei cittadini, dei residenti per rispettare i divieti di transito e sosta fissati per consentire l'esecuzione dei lavori nel migliore dei modi", dichiarano gli assessori Simone Peruzzi di Montelupo Fiorentino e Simone Falorni di Empoli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
13 Novembre 2025

Nativity Tuscany a San Miniato, costruire il presepe con l'artigianato di qualità regionale

Cosa hanno in comune il cuoio e la pelle di Ponte a Egola e di Santa Croce sull’Arno, il cristallo di Colle Val d’Elsa, la terracotta di Montelupo Fiorentino, l’alabastro [...]

Bientina
Attualità
7 Novembre 2025

Il tartufo fa rete: presentata la 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline samminiatesi

Trenta comuni, oltre 250 persone presenti alla cena di apertura della 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Non solo numeri, ma il segno di una nuova identità [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
7 Novembre 2025

Nuovo mercato in centro storico a Montelupo: si parte mercoledì 12 novembre

Un nuovo modo per fare acquisti nel cuore di Montelupo. I banchi alimentari proporranno pesce, carne, miele, ortofrutta e altri prodotti di qualità. Il 12 novembre prenderà ufficialmente il via [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina