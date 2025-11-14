Via Viaccia, al via i lavori di asfaltatura da parte di Toscana Energia

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, è stata disposta la chiusura al transito di via Viaccia dal 17 al 26 novembre, nella fascia oraria 9.00–18.00.

I residenti hanno più volte segnalato la necessità di un intervento di ripristino della strada, deteriorata anche a seguito di lavori sui sottoservizi.

Le amministrazioni di Montelupo ed Empoli hanno coinvolto per questa ragione Toscana Energia che in passato ha effettuato su via Viaccia un intervento esteso e impattante.

In questi giorni è pervenuta la comunicazione ufficiale dell’avvio dei lavori, accompagnata dalla richiesta dell’ordinanza di chiusura della strada.

Dal 17 al 26 novembre, salvo imprevisti, via Viaccia sarà quindi interdetta al transito dalle 9.00 alle 18.00. Nel tratto interessato sarà inoltre in vigore il divieto di sosta.

I provvedimenti riguardano il tratto compreso tra il civico 220 (Circolo Arci) e il civico 126 (ultimo nucleo di abitazioni lato via Maremmana).

"Via Viaccia è una strada di confine che presenta diverse criticità, delle quali siamo pienamente consapevoli e su cui siamo intervenuti in passato anche con misure temporanee.

In più occasioni abbiamo comunicato congiuntamente, come Comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino, la necessità di effettuare questi interventi a Toscana Energia e siamo estremamente soddisfatti della partenza di tali lavori su una strada che ne aveva davvero bisogno.

La conformazione del tratto richiede un lavoro impegnativo, che comporta la chiusura per alcuni giorni. Chiediamo pertanto la collaborazione dei cittadini, dei residenti per rispettare i divieti di transito e sosta fissati per consentire l'esecuzione dei lavori nel migliore dei modi", dichiarano gli assessori Simone Peruzzi di Montelupo Fiorentino e Simone Falorni di Empoli.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

