A San Giovanni d’Asso ultimo giorno di Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi

Anche quest’anno, nella splendida cornice della Sala del Camino del Castello di San Giovanni d’Asso, domenica 16 Novembre alle ore 18:30 l’organizzazione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, il Municipio di San Giovanni d’Asso, insieme al Comune di Montalcino, consegnerà il premio ‘Un Tartufo per la Pace’.

Quest’anno il riconoscimento va alla Fondazione Una Nessuna Centomila per il costante impegno nella lotta contro ogni forma di violenza sulle donne e a ricevere il premio sarà la presidente e fondatrice Giulia Minoli. In particolare, il premio vuole rendere omaggio a Giulia Minoli e alla Fondazione Una nessuna centomila, la prima fondazione che sostiene i Centri Antiviolenza e promuove la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, attraverso l’attivazione del mondo della musica, televisione, cinema e la cittadinanza tutta su un profondo cambiamento culturale che passa anche dall’educazione all’affettività nelle scuole.

“Il conferimento di questo premio è per noi motivo di grande significato, poiché rappresenta il riconoscimento dell'impegno e della dedizione che la Fondazione mette nella difesa dei diritti delle donne e nella lotta per la giustizia. Siamo onorati di poter conferire questo premio alla presidente Giulia Minoli sia per il suo impegno costante nella lotta contro la violenza di genere, ma allo stesso tempo vogliamo che faccia anche da stimolo a continuare a lavorare per il bene comune e per la difesa dei diritti fondamentali delle persone” – commenta il vice sindaco di Montalcino Angelo Braconi

“Ricevere il Tartufo per la Pace è per noi una grande gioia perché questo premio nasce da un’idea di cura, di autenticità e di responsabilità che sentiamo nostra. La violenza contro le donne è una ferita che riguarda l’intera comunità, e solo un cambiamento culturale condiviso può generare diritti e opportunità per tutte. Ringrazio il Comune di Montalcino e l’organizzazione della Mostra Mercato del Tartufo per aver scelto di riconoscere questo impegno: è un gesto che parla di alleanza e di futuro, di radici che incontrano il desiderio di un mondo più giusto soprattutto per le nuove generazioni. Lo accogliamo con gratitudine e come stimolo a continuare a costruire, insieme, una cultura della non violenza.” – dice Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una nessuna centomila

Giulia Minoli è produttrice dei documentari e coautrice degli spettacoli teatrali “Dieci storie proprio così” e “Se dicessimo la verità” che hanno coinvolto 80.000 ragazzi negli ultimi dieci anni, nonché dello spettacolo “Donne come noi” su tematiche di genere. Dal 2019 al 2022 è stata vice presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, luogo unico in Italia, dove da decenni si coniugano la politica di genere, la promozione dei diritti, della cultura, delle politiche e delle esperienze prodotte dalle donne e per le donne. Nel 2022 costituisce la Fondazione Fondazione Una Nessuna Centomila di cui è Presidente e dal 2025 Membro del consiglio di Amministrazione di Assifero - Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici.

Durante l’ultima giornata di Mostra Mercato non mancheranno le degustazioni, le cerche in tartufaia, il mercatino di prodotti tipici, i giochi di una volta nella piazza principale di San Giovanni d’Asso e l’attesissimo concerto d’organo.

Fonte: Ufficio stampa Mostra Mercato Tartufo Bianco delle Crete Senesi San Giovanni d'Asso - Montalcino Siena

