Allerta meteo in Toscana, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

La Sala Operativa Unificata della Regione Toscana ha emanato un’allerta meteo di codice giallo valida da questa sera e per l’intera giornata di domenica 16 novembre 2025, per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti.

L’allerta riguarda i comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio e Vinci. La misura precauzionale invita la popolazione a prestare attenzione a possibili fenomeni localizzati come allagamenti, frane superficiali e smottamenti, soprattutto nelle aree più sensibili e vicino a corsi d’acqua minori.

Il Centro Funzionale Regionale invita tutti a seguire l’evoluzione meteo sul sito ufficiale: CFR Toscana e a rispettare le norme di comportamento indicate in caso di maltempo, come evitare spostamenti non necessari e prestare attenzione alle zone a rischio.

