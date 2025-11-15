Autogestione Ferraris, il sindaco visita studenti: "Investimenti nuova sede confermati, manutenzioni importanti da fare"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha visitato questa mattina l'Istituto Ferraris-Brunelleschi di Empoli dove da alcuni giorni gli studenti hanno avviato un’autogestione, concordata con la preside e prevista fino a oggi, per denunciare le gravi carenze strutturali della scuola. La protesta punta a chiedere "una scuola sicura e dignitosa" di fronte a problemi che "persistono da anni": infiltrazioni, muri e soffitti danneggiati, fili scoperti, finestre malfunzionanti e laboratori insufficientemente attrezzati.

Il sindaco si è recato nella sede centrale per ascoltare i ragazzi e raccogliere le necessità, impegnandosi di portare le istanze nella Città Metropolitana: "È stato un incontro positivo - spiega -  i ragazzi hanno presentato una serie di difficoltà che hanno le strutture dell'istituto. Quella più vecchia è abbastanza datata e ha una serie di urgenze manutentive, così come la struttura provvisoria mostra i tratti della sua 'provvisorietà'. In questo momento abbiamo fatto un punto con Città Metropolitana, che è competente in materia di edilizia scolastica nelle scuole superiori, in cui abbiamo fatto presente le necessità per il territorio di Empoli".

Il sindaco conferma "gli investimenti per la nuova sede aggiuntiva del Ferraris-Brunelleschi che consentirà di dare una risposta adeguata ad una parte di questi bisogni", ma spiega che "ci sono interventi manutentivi importanti da fare e, come abbiamo fatto in altre scuole, faremo sopralluoghi da parte dei tecnici in modo da avere chiaro gli interventi puntuali da inserire nella programmazione del prossimo anno. Continueremo di volta in volta a fare opera di rappresentanza del territorio su questi temi portandoli uno per uno sul tavolo della Metrocittà"

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
15 Novembre 2025

Centrodestra per Empoli: "Disservizi del Trasporto Pubblico, impegni chiari e soluzioni condivise"

Nell’ultimo Consiglio Comunale il Capogruppo Andrea Poggianti, insieme al Consigliere Gabriele Chiavacci, ha riportato all’attenzione dell’Amministrazione le criticità del Trasporto Pubblico Locale evidenziate dai sindacati TPL fin dal gennaio 2023. [...]

Empoli
Cronaca
15 Novembre 2025

Volontario aggredito a Empoli, la vicinanza e il dolore delle Misericordie della Toscana

Vicinanza al volontario vittima di una brutale aggressione e alla Misericordia di Empoli, condanna dell’accaduto e della violenza che sempre più spesso si scarica proprio su chi fa del bene [...]

Empoli
Scuola e Università
12 Novembre 2025

Occupazione Pontormo, gli studenti consegnano a istituzioni 'dossier tecnico sulle criticità'

A una settimana dall'occupazione, gli studenti del liceo “Il Pontormo” di Empoli hanno consegnato alle istituzioni un dossier tecnico sulle criticità alla struttura dei tre plessi dell’istituto, in via R. [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina