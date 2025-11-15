Autogestione Ferraris, il sindaco visita studenti: "Investimenti nuova sede confermati, manutenzioni importanti da fare"

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha visitato questa mattina l'Istituto Ferraris-Brunelleschi di Empoli dove da alcuni giorni gli studenti hanno avviato un’autogestione, concordata con la preside e prevista fino a oggi, per denunciare le gravi carenze strutturali della scuola. La protesta punta a chiedere "una scuola sicura e dignitosa" di fronte a problemi che "persistono da anni": infiltrazioni, muri e soffitti danneggiati, fili scoperti, finestre malfunzionanti e laboratori insufficientemente attrezzati.

Il sindaco si è recato nella sede centrale per ascoltare i ragazzi e raccogliere le necessità, impegnandosi di portare le istanze nella Città Metropolitana: "È stato un incontro positivo - spiega - i ragazzi hanno presentato una serie di difficoltà che hanno le strutture dell'istituto. Quella più vecchia è abbastanza datata e ha una serie di urgenze manutentive, così come la struttura provvisoria mostra i tratti della sua 'provvisorietà'. In questo momento abbiamo fatto un punto con Città Metropolitana, che è competente in materia di edilizia scolastica nelle scuole superiori, in cui abbiamo fatto presente le necessità per il territorio di Empoli".

Il sindaco conferma "gli investimenti per la nuova sede aggiuntiva del Ferraris-Brunelleschi che consentirà di dare una risposta adeguata ad una parte di questi bisogni", ma spiega che "ci sono interventi manutentivi importanti da fare e, come abbiamo fatto in altre scuole, faremo sopralluoghi da parte dei tecnici in modo da avere chiaro gli interventi puntuali da inserire nella programmazione del prossimo anno. Continueremo di volta in volta a fare opera di rappresentanza del territorio su questi temi portandoli uno per uno sul tavolo della Metrocittà"

