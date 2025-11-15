Caccia con richiami vietati, denunciati due pensionati. Sequestrate armi, attrezzature e una telecamera

Operazione dei Carabinieri Forestali contro la caccia illegale lungo l'Arno. Due pensionati, di 72 e 64 anni, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria di Pisa dopo essere stati sorpresi a cacciare con mezzi proibiti in un appostamento fisso a Musigliano, nel comune di Cascina.
Il controllo è stato condotto dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Pisa, insieme ai Carabinieri Forestali di Calcinaia. Durante il blitz, avvenuto l’8 novembre, i militari hanno accertato l’uso di richiami acustici elettromagnetici non consentiti, strumenti che violano le norme venatorie e alterano la selettività dell’attività di caccia.
Oltre ai richiami illegali, è stato sequestrato tutto il materiale utilizzato dai due cacciatori. Tra gli oggetti rinvenuti anche una telecamera di videosorveglianza installata lungo la strada d’accesso all’appostamento, presumibilmente per monitorare l’eventuale arrivo dei controlli.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Cascina
<< Indietro