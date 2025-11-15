Caccia con richiami vietati, denunciati due pensionati. Sequestrate armi, attrezzature e una telecamera

Cronaca Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile

Operazione dei Carabinieri Forestali contro la caccia illegale lungo l'Arno. Due pensionati, di 72 e 64 anni, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria di Pisa dopo essere stati sorpresi a cacciare con mezzi proibiti in un appostamento fisso a Musigliano, nel comune di Cascina.

Il controllo è stato condotto dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Pisa, insieme ai Carabinieri Forestali di Calcinaia. Durante il blitz, avvenuto l’8 novembre, i militari hanno accertato l’uso di richiami acustici elettromagnetici non consentiti, strumenti che violano le norme venatorie e alterano la selettività dell’attività di caccia.

Oltre ai richiami illegali, è stato sequestrato tutto il materiale utilizzato dai due cacciatori. Tra gli oggetti rinvenuti anche una telecamera di video­sorveglianza installata lungo la strada d’accesso all’appostamento, presumibilmente per monitorare l’eventuale arrivo dei controlli.

Notizie correlate

Cascina
Cronaca
12 Novembre 2025

Lancia cocaina dalla finestra, arrestato 39enne

Un 39enne è stato arrestato per spaccio a Cascina. I carabinieri hanno notato due persone fuggire, erano nei pressi della casa del 39enne. Sono state bloccate e controllate ma intanto [...]

Cascina
Cronaca
31 Ottobre 2025

Tamponamento sulla SS67 a Cascina, una persona estratta dai vigili del fuoco

Incidente stradale questa mattina alle 7.30 lungo la Strada Statale 67 bis, nella zona dell’Arnaccio, nel territorio comunale di Cascina. Quattro le auto coinvolte nel sinistro, avvenuto per cause ancora [...]

Cascina
Cronaca
30 Ottobre 2025

Maltempo a Cascina, il sindaco Betti fa il punto

“Anche Cascina intorno all’ora di pranzo è stata colpita da un temporale molto forte che, per impatto, ha avuto esiti che pare essere andato oltre l'etichetta dell’allerta meteo gialla”. È [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina