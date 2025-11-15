Casentino, tragedia all'asilo: la famiglia di Leo lancia un progetto solidale

La comunità del Casentino è ancora sconvolta per la tragedia accaduta all'asilo "Ambarabà Ciccì Coccò" di Soci, nel Comune di Bibbiena (Arezzo), dove il piccolo Leo ha perso la vita in circostanze drammatiche. La famiglia, attraverso un comunicato diffuso nelle ultime ore, ha espresso il proprio desiderio di non ricevere fiori nel luogo dell'incidente, ma di promuovere invece una raccolta fondi dedicata ai bambini della zona: "Non sono graditi fiori, ma donazioni per un progetto che a breve prenderà il via e sarà dedicato ai bambini del Casentino e alle loro esigenze. Presto saranno rese note le coordinate bancarie". Con queste poche parole, genitori e nonni intendono avviare un'iniziativa in memoria di Leo, volta ad aiutare tutti i bambini che necessitano di sostegno.

Nel frattempo, le indagini condotte dai carabinieri sotto la coordinazione del pm Angela Masiello proseguono senza sosta. L'ascolto dei testimoni si è concentrato soprattutto sul fattore tempo, per chiarire quanto sia trascorso dal momento in cui Leo è rimasto impigliato con la felpa all'albero del giardino didattico dell'asilo fino all'arrivo dei soccorsi. Questa mattina gli avvocati delle parti coinvolte hanno ascoltato i loro assistiti.

La procura di Arezzo ha emesso cinque avvisi di garanzia, tra cui uno nei confronti della responsabile dell'asilo e uno per la maestra che si era sentita male durante i tentativi di soccorso. La prossima settimana, l'autopsia potrebbe fornire elementi decisivi per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e dare risposte alle tante domande ancora aperte.

La tragedia ha profondamente colpito tutta la valle, che si stringe attorno alla famiglia di Leo e attende con rispetto ulteriori sviluppi, nella speranza che dalla memoria del piccolo possa nascere un progetto in grado di portare aiuto e solidarietà ai bambini del territorio.

Notizie correlate