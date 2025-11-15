Centrodestra per Empoli: "Disservizi del Trasporto Pubblico, impegni chiari e soluzioni condivise"

Nell’ultimo Consiglio Comunale il Capogruppo Andrea Poggianti, insieme al Consigliere Gabriele Chiavacci, ha riportato all’attenzione dell’Amministrazione le criticità del Trasporto Pubblico Locale evidenziate dai sindacati TPL fin dal gennaio 2023. La nostra interrogazione ha contribuito a riaprire un dialogo rimasto fermo per oltre dodici mesi, portando la Giunta a programmare un nuovo incontro con Autolinee Toscane.

"È positivo – dichiara Andrea Poggianti – che il confronto con il gestore del servizio venga finalmente ripreso. Da tempo chiediamo un aggiornamento su temi importanti per la mobilità cittadina, e riteniamo fondamentale che l’Amministrazione abbia accolto l’esigenza di ripartire da un lavoro condiviso. Le proposte sul tavolo sono chiare: rivedere alcune tratte, garantire maggiore sicurezza su percorsi problematici, migliorare i collegamenti con il Terrafino e rendere più accessibili le fermate. Ora è importante definire tempi realistici e un percorso operativo che dia risposte concrete ai cittadini".

Le aperture della Giunta rappresentano un primo passo, ma restano diversi aspetti che richiedono una pianificazione puntuale: dalla revisione delle linee extraurbane alla modifica della linea 26, dai collegamenti verso Avane–Pagnana fino al potenziamento del servizio nella zona industriale. Particolare attenzione va posta al superamento delle barriere architettoniche, condizione indispensabile per garantire pari accesso al trasporto pubblico.

Sul tema dei semafori dotati di T-Red, il Sindaco ha comunicato che sono in corso i preventivi per l’installazione dei countdown previsti dalla normativa.

"È un adempimento importante – aggiunge Poggianti – e accogliamo con favore che l’Amministrazione stia procedendo. La piena regolarità degli impianti semaforici è una garanzia sia per la sicurezza stradale sia per la trasparenza nei confronti dei cittadini".

Il Consigliere Gabriele Chiavacci sottolinea il valore del confronto avviato: "Il nostro contributo nasce dall’ascolto di autisti, lavoratori, studenti e famiglie che ogni giorno utilizzano il TPL. La riconvocazione del tavolo è un segnale incoraggiante, ma occorre continuare su questa strada con costanza. Un servizio moderno ed efficiente si costruisce attraverso scelte tempestive, investimenti adeguati e un dialogo continuo tra istituzioni, gestore e cittadini".

Grazie alla nostra iniziativa il percorso di confronto è stato riattivato, e questo rappresenta un’opportunità per affrontare in modo costruttivo questioni rimaste irrisolte troppo a lungo. Il nostro impegno sarà quello di seguire con attenzione i prossimi passaggi affinché Empoli possa disporre di un TPL più sicuro, accessibile e rispondente alle reali esigenze del territorio.

Gruppo Consiliare

Centrodestra per Empoli

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

