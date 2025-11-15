“Classici dell’Altrove”: Un viaggio tra i grandi della letteratura con la Libreria NessunDove

Cultura Empoli
Il gruppo di lettura "I Gattopardi" propone un ciclo di incontri dedicati ai testi che hanno superato il tempo e lo spazio

La Libreria NessunDove apre le porte a un nuovo e affascinante percorso intitolato “Classici dell’Altrove”, un ciclo di letture guidate dal gruppo "I Gattopardi" che si propone di esplorare capolavori letterari capaci di trasportare lettrici e lettori in mondi altri, siano essi reali o frutto dell’immaginazione.

L’iniziativa nasce dal desiderio di avvicinare il pubblico ai classici non solo come memorie di epoche ormai trascorse, ma come chiavi interpretative del presente. Questi testi, pur appartenendo al canone, si rivelano infatti strumenti preziosi per decifrare le contraddizioni e le sfide dell’attualità, offrendo prospettive nuove e stimolanti grazie alla loro capacità di superare confini geografici e temporali.

Durante ciascun incontro, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi attivamente su un’opera scelta, letta e approfondita insieme al gruppo. L’obiettivo è quello di restituire vitalità e attualità a libri che, spesso, rischiano di essere relegati a reliquie di un passato distante, riscoprendo invece quanto possano essere vivi e significativi anche per chi vive nel XXI secolo.

Come sottolineano gli organizzatori: “I classici sono luoghi che si possono sempre abitare di nuovo.” Un invito, questo, a varcare la soglia dei grandi libri per farli parlare ancora una volta alla nostra esperienza, lasciandosi sorprendere dalla loro inesauribile ricchezza.

Il ciclo “Classici dell’Altrove” rappresenta dunque un’occasione preziosa per tutti coloro che desiderano riscoprire la letteratura come viaggio e avventura, aprendosi a incontri e dialoghi che arricchiscono la mente e lo spirito. Per informazioni su date e modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito ufficiale della Libreria NessunDove o contattare direttamente il gruppo "I Gattopardi".

