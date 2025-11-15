Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico per le aree settentrionali

Perturbazione in arrivo in Toscana, con pioggia e temporali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalle 18 di oggi, sabato, e tutta la giornata di domani, per le zone settentrionali della regione.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo
Fonte: Regione Toscana
