Empoli inaugura la magia del Natale con l’undicesima edizione di “Città del Natale”

Grande entusiasmo oggi per l’attesa inaugurazione di “Empoli Città del Natale”, giunta quest’anno all’undicesima edizione. Nonostante la pioggia, il centro storico era gremito di persone, tutte pronte a vivere la magia dell’evento. Il colpo d’occhio offerto dai tanti ombrelli aperti, dai colori vivaci e diversi, ha dipinto la piazza di macchie allegre che ricordavano una tavolozza di Natale sotto il cielo plumbeo. Il cuore della città si è trasformato in un grande villaggio natalizio, pronto ad accogliere visitatori da tutta Italia fino all’11 gennaio 2026.

La cerimonia di apertura si è svolta in piazza della Vittoria, alla presenza delle autorità locali, che hanno dato il via ufficiale alle festività con l’accensione delle spettacolari installazioni luminose, tra cui il nuovissimo Babbo Natale a Dondolo e la Carrozza a Cavalli, accompagnati da suggestive proiezioni sui palazzi storici. Alle 18.30 è stato acceso l’Albero di Natale più grande della Toscana, che domina piazza Farinata degli Uberti, circondato da nuove proiezioni che colorano le facciate e contribuiscono a creare un’atmosfera da fiaba.

"Anche quest'anno vogliamo far vivere il centro storico, vivere i negozi di prossimità e frequentare le strade e le piazze per il commercio e per la socialità - ha detto il sindaco, Alessio Mantellassi - anche quest'anno Empoli si popola di tanti cittadini, famiglie e visitatori che vogliono passare momenti di spensieratezza e divertimento. Quest'anno affianchiamo alla proposta ricreativa del Natale anche una mostra importantissima come Provincia Novecento dedicata all'arte empolese della prima metà del secolo scorso. Quindi una proposta ampia e attrattiva al massimo. Grazie a centro storico, agli sponsor, alla fondazione CR Firenze e a tutti i supporter. Che sia un Natale di serenità di festa e di allegria per Empoli ancora una volta Città del Natale".

Le installazioni luminose

Il centro storico si è arricchito di ben 16 maxi-installazioni luminose 3D, tra cui il Treno Magico e i Nutcrackers in via del Giglio, il gigantesco Orso Teddy in via Del Papa, la mascotte Empolino, una spettacolare Luna e il Pupazzo di Neve in via Ridolfi. Tra le novità di quest’anno spiccano la Palla di Natale in via Leonardo da Vinci, il Gift Portal in via Paladini, lo Split Tree in largo Gino Ragionieri e una suggestiva Natività in piazzetta delle Stoviglie.

Le attrazioni

Non mancano le attrazioni per tutte le età: la nuova Ruota Panoramica svetta in piazza della Vittoria ed è attiva tutti i giorni, mentre la Casa delle KPop Idol in via Del Papa 53 promette divertimento per i più giovani. Appuntamento fisso per i bambini con il Magico Mondo di Babbo Natale nel Chiostro degli Agostiniani e il Trenino di Natale, che accompagna i visitatori tra le vie illuminate. In via Paladini, ribattezzata “Via Leggendaria”, trovano spazio le case delle Supereroine, dei Supereroi, delle Principesse e dei Principi, la Casa del Grinch e quella di Empolino con attività educative dedicate al riciclo. In piazza Farinata degli Uberti ritorna la tradizionale Giostra a Cavalli. Tra piazza della Vittoria e piazza Farinata degli Uberti proseguono fino al 24 dicembre i Mercatini di Natale, con ben 70 baite ricche di idee regalo e prodotti tipici. In piazza Matteotti, invece, spazio alla Pista di Pattinaggio su Ghiaccio e alla Giostra delle Renne.

Spettacoli e parate

Il programma è ricco anche di spettacoli e parate: il XMas Show con il ciuchino Empolino e la scuola di danza MOVE animerà i weekend con tre appuntamenti pomeridiani, partendo e concludendo in piazza della Vittoria con una fermata intermedia a Palazzo Leggenda in via Paladini.

Eventi speciali e appuntamenti extra

Tra gli eventi speciali, da segnare in agenda il “Puro Cioccolato Festival” il 19, 20 e 21 dicembre, che porterà tra le strade maestri cioccolatieri e dolci sorprese, il mercato straordinario di Santo Stefano (26 dicembre) e la grande festa di San Silvestro per salutare insieme l’arrivo del 2026 in piazza della Vittoria. Il nuovo anno si aprirà infine con il pittoresco salvataggio della Befana dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea.

Empoli si conferma ancora una volta capitale toscana delle feste natalizie, pronta a incantare grandi e piccini con un programma ricchissimo di luci, colori, tradizione e innovazione.

