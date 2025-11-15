Empoli premia i giovani talenti per la pace: successo per il concorso “Un poster per la pace”

Consegnati i riconoscimenti agli studenti delle scuole storiche della città

Nei giorni 6 e 10 novembre scorsi si sono svolte, presso due storiche istituzioni scolastiche empolesi, le premiazioni del concorso “Un poster per la pace”, promosso dal club Empoli Ferruccio Busoni sotto la guida del presidente dott. Sergio De Cesaris. Le scuole coinvolte sono state il Conservatorio della SS Annunziata e l’Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi, realtà profondamente radicate nel tessuto cittadino.

Il concorso, dal tema “Uniti come una cosa sola”, si conferma uno degli appuntamenti chiave per il club, che ogni anno si impegna a diffondere valori di solidarietà e inclusione tra le nuove generazioni. Un’iniziativa che assume particolare rilievo nel contesto attuale, sottolineando come la pace sia un seme da coltivare fin dall’infanzia, affinché possa germogliare e maturare nella consapevolezza degli adulti di domani.

La commissione giudicatrice, composta da figure di spicco come la Lion Clara Bertelli per il Conservatorio SS Annunziata e Anna Romano per l’Istituto Calasanzio, ha valutato gli elaborati secondo criteri di originalità, scelta dei simboli, impatto visivo, uso del colore e armonia grafica. Per ciascuna classe sono stati selezionati i tre lavori più meritevoli, decretando come vincitrici assolute Xin Yan Xie (seconda media del Conservatorio SS Annunziata) e Camilla Santalucia (seconda classe dell’Istituto Calasanzio).

Durante la cerimonia, il presidente De Cesaris ha espresso sincera gratitudine agli studenti per l’impegno e la sensibilità dimostrata, senza dimenticare il prezioso contributo degli insegnanti, il prof. Lino Diricatti e la prof.ssa Sara Becherelli, che hanno saputo guidare i ragazzi con dedizione e spirito educativo.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la scuola, in sinergia con le associazioni del territorio, possa costruire percorsi di crescita civile e culturale, promuovendo nei giovani la speranza e i valori fondamentali per una società più giusta e coesa.

