Evacuazione a Carrara: lesione al pilastro del Politeama. Famiglie costrette a lasciare le proprie case

Momenti di apprensione in città dopo che, nella serata di ieri, alcune famiglie residenti nei pressi del teatro Politeama sono state evacuate a causa della lesione di un pilastro all’interno dell’edificio. Il teatro, chiuso da anni in seguito a precedenti crolli, è stato oggetto di un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco che, nel tardo pomeriggio, hanno riscontrato una nuova criticità strutturale: una lesione su un pilastro interno, situato ai margini del palcoscenico.

A scopo precauzionale, è scattata l’evacuazione degli abitanti di due condomini che si affacciano su via Cavour. La maggior parte delle persone interessate ha trovato una sistemazione autonoma, mentre il Comune si è attivato per assistere coloro che ne avevano bisogno. Contestualmente sono stati istituiti il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli nel tratto di via Cavour, oltre al divieto di passaggio pedonale.

Nella giornata di oggi la sindaca Serena Arrighi ha firmato un’ordinanza che impone alla società Caprice, proprietaria del teatro, di effettuare entro tre giorni un sopralluogo tecnico e di presentare una relazione tecnico-statica sull’edificio. Fino a quando non sarà chiarito il quadro di rischio, gli inquilini non potranno rientrare nelle proprie abitazioni.

Il Politeama, sottolinea la sindaca, "non è solo uno degli edifici più belli e importanti di Carrara, ma è anche un suo simbolo e un pezzo della sua storia: non è più possibile vederlo ridotto in questo stato di abbandono". E aggiunge con fermezza: "Servono risposte immediate. La proprietà non può più nascondersi o cercare di evitare le proprie responsabilità: ci dica subito cosa ha intenzione di fare per affrontare questa emergenza, mettere in sicurezza l’edificio e poi restituirlo alla collettività. È il momento dell’assunzione di responsabilità e degli impegni precisi".

La sindaca Arrighi ha inoltre annunciato la convocazione, per il prossimo 27 novembre, di "un tavolo di confronto nel quale il Comune farà da coordinatore e al quale parteciperanno la società proprietaria del teatro, i rappresentanti dei vari condomini e anche associazioni e comitati che da anni sono coinvolti nella tutela del Politeama".

