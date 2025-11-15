FDI Certaldo: "Una discarica a cielo aperto. Il PAP mette a rischio la salute pubblica"

Fratelli d’Italia Certaldo lancia l’allarme sulla gestione dei rifiuti nel centro cittadino, denunciando problemi di igiene, sicurezza e decoro legati al sistema di raccolta Porta a Porta per le attività commerciali. In una nota inviata alla stampa, il gruppo politico parla apertamente di rischi per la salute pubblica e annuncia iniziative istituzionali, oltre a un imminente confronto con ASL e sindaco.

Secondo FDI Certaldo, il sistema in vigore "non è solo inadatto per una questione di decoro ed impatto ambientale nonché di mancanza di igiene per quei cittadini che dopo la raccolta PAP devono rincasare i bidoni lerci spesso di orina di cane". La modalità attuale, introdotta "per favorire le attività commerciali del centro, e di altre zone del paese", sarebbe inoltre "oltremodo inadeguata e a nostro avviso mette a rischio l'incolumità pubblica".

FdI parla senza mezzi termini di "una discarica a cielo aperto nel centro del paese, in un’area a parcheggio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e da un giardino pubblico". L’"improvvisata isola ecologica" avrebbe generato, spiegano, "un vero e proprio allevamento di roditori (talpe, ratti o pantegane che siano)". Da qui l’apprezzamento per quei cittadini che "hanno pubblicato video sui social, almeno chi potrà, starà alla larga da quel luogo malsano".

FDI chiede un intervento urgente: "Urge attivarsi con chi di competenza per una bonifica e pulizia dell'area e della zona e non di meno con una concreta derattizzazione. Va trovata altra modalità igienicamente adeguata ad un paese civile per il conferimento rifiuti delle attività interessate e non solo", oltre a misure per "impedire il conferimento rifiuti al di fuori dei contenitori di soggetti non autorizzati", indicati come "i primi responsabili dello stato di degrado dell’area di conferimento rifiuti ubicata nel parcheggio della Stazione".

"Dal canto nostro ci attiveremo quanto prima con apposita mozione ma prima di tutto non mancheremo di contattare la ASL e conferire con il Sindaco", conclude la nota.