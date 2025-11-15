Firenze, controlli straordinari della polizia: identificate oltre 600 persone e adottate misure preventive

Prosegue senza sosta l’azione straordinaria di controllo del territorio nel capoluogo toscano, con servizi mirati predisposti dal Questore di Firenze per contrastare reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e rintracciare cittadini stranieri irregolari.

Un dispiegamento consistente di forze ha visto coinvolti anche questa settimana gli equipaggi delle volanti, il reparto prevenzione crimine e il personale della squadra mobile fiorentina, operativi nelle zone più sensibili della città e nei luoghi frequentati da soggetti dediti ad attività illecite.

Nell’ambito dei controlli straordinari, sono state identificate oltre 600 persone alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e nelle aree limitrofe, a conferma dell’intensa attività di presidio sul territorio.

Il Questore ha inoltre emesso due fogli di via, della durata di tre anni, nei confronti di due cittadini italiani di 25 e 30 anni, entrambi con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, tra cui furto e rapina. Il trentenne risulta inoltre coinvolto in truffe ai danni di persone anziane.

I provvedimenti, elaborati dalla divisione anticrimine di via Zara, sono scaturiti da un controllo d’iniziativa avvenuto presso un parcheggio di via Faentina, dove i due sono stati individuati da personale della squadra mobile durante un servizio di osservazione. Accertato che nessuno dei due risiede o lavora a Firenze, il Questore ha disposto il foglio di via, che li obbliga a non fare ritorno in città per i prossimi tre anni.

Non solo: il Questore ha sospeso per cinque giorni la licenza a una sala scommesse di Montelupo Fiorentino e a un bar di Campi Bisenzio. Entrambi i provvedimenti sono stati adottati dalla divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, con la notifica da parte dei Carabinieri, che hanno svolto gli approfondimenti necessari.