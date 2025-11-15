Firenze si illumina: via Tornabuoni e il quadrilatero dell’alta moda accendono il Natale

Firenze si veste di luce per le festività natalizie. In via Tornabuoni, cuore pulsante dello shopping di alta moda, le luminarie di Natale sono state accese tra l’entusiasmo di turisti e cittadini, segnando l’inizio di una stagione speciale che unisce eleganza, innovazione e spirito di comunità.

Per la prima volta, l’intero quadrilatero dell’alta moda – che comprende via de’ Tornabuoni, via Strozzi, piazza Strozzi e via dei Pescioni – è coinvolto nell’allestimento grazie al coordinamento della Confcommercio fiorentina. Sono ben 120 le boutique che partecipano attivamente a questo progetto, dando vita a un percorso di luce straordinario.

La realizzazione delle luminarie ha richiesto uno sforzo significativo: dodici chilometri di cavi e ben 120 mila luci LED ad alta efficienza energetica sono state disposte in grandi portali luminosi alti cinque metri, che creano un effetto scenografico mozzafiato e sostenibile. Lungo il percorso, tre installazioni luminose sono state pensate appositamente per gli amanti dei selfie e delle foto ricordo: tra queste spicca una monumentale shopping bag illuminata, alta sette metri, in piazza Santa Trinita, decorata da migliaia di luci e dalla scritta “Via de’ Tornabuoni Firenze”.

Le luminarie resteranno accese fino al 16 gennaio 2026, in concomitanza con la chiusura di Pitti Uomo, offrendo a cittadini e viaggiatori un’occasione in più per immergersi nell’atmosfera magica delle feste e vivere il centro storico in una veste ancora più suggestiva.

All’inaugurazione erano presenti i vertici della Confcommercio, con il presidente Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni, insieme alla sindaca di Firenze, Sara Funaro. “È un’iniziativa straordinaria – ha dichiarato la sindaca – e desidero ringraziare commercianti e Confcommercio, che hanno scelto di anticipare la data dell’accensione per permettere a più cittadini di godersi più a lungo il clima natalizio che scalda i cuori nelle nostre città. Le illuminazioni non sono solo per i turisti, ma anche per tutti i fiorentini che vogliono vivere la magia di questo periodo speciale”.

Con questa iniziativa, Firenze conferma la propria vocazione all’accoglienza e alla valorizzazione delle eccellenze locali, trasformando il centro storico in un vero e proprio palcoscenico di luci, emozioni e tradizioni che riscaldano il cuore durante le festività.

