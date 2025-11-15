Frequentazione a rischio e abuso di alcol: chiuso per cinque giorni un bar

Il Questore di Firenze ha disposto la sospensione della licenza per un bar del comune di Campi Bisenzio, imponendo cinque giorni di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento è stato notificato ieri dai Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Signa.

La decisione arriva al termine di un’attività di controllo sistematica e approfondita condotta dai Carabinieri, finalizzata al monitoraggio degli episodi che incidono sulla sicurezza e la tranquillità pubblica. Dalle verifiche è emerso che il locale, negli ultimi mesi, era stato più volte al centro di interventi delle Forze dell’Ordine per situazioni legate al disturbo causato dall’abuso di alcolici. Durante i controlli sono stati inoltre identificati diversi avventori con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, delineando un quadro di frequentazione ritenuto problematico.

Alla luce di queste evidenze — frutto di un monitoraggio costante del territorio e di un’attività informativa puntuale — il Questore ha ritenuto necessario intervenire con una misura immediata, mirata a prevenire il ripetersi di episodi analoghi e a garantire la sicurezza della comunità. La sospensione prevista dall’articolo 100 del T.U.L.P.S. ha lo scopo di interrompere situazioni di pericolosità sociale già manifestate, ma anche di scoraggiare la presenza di soggetti problematici, privandoli di un abituale punto di aggregazione.

L’area resterà sotto stretta osservazione: le pattuglie dell’Arma continueranno a monitorare la zona per verificare il rispetto del provvedimento e prevenire nuove criticità.

