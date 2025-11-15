Il vicesindaco Mennuti: "Tra Comuni metropolitani Empoli farà la sua parte. Tutelare fascia grigia"

Supporto alla proposta per un Piano metropolitano per l'abitare che sostenga la collaborazione tra enti pubblici e privati per sopperire alle carenze di abitazioni a costi accessibili per le famiglie.

Lo sostiene il vice sindaco di Empoli con delega alla Casa, Nedo Mennuti, che negli scorsi giorni ha partecipato a Urbanpromo, la rassegna nazionale degli urbanisti, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, con l’organizzazione di Urbit e il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Così commenta il vice sindaco: "La questione della casa è indubbiamente uno dei nodi da sciogliere all'interno della cintura metropolitana. Sono stati numerosi gli appelli verso i privati cittadini a mettere a disposizione gli immobili sfitti per arginare le difficoltà di chi non trova una casa in affitto a cifre non eccessivamente onerose. La questione viene da lontano ed è giusto che gli enti pubblici siano a supporto non solo di chi deve usufruire dell'edilizia residenziale pubblica, ma pure di quella 'fascia grigia' di famiglie che comunque hanno uno o due redditi ma non riescono a soddisfare l'esigenza di una casa a Empoli".

Continua l'assessore: "Ben venga la collaborazione con tutti gli enti locali della Città Metropolitana di Firenze, Empoli si mette subito a disposizione per attivare percorsi di buone pratiche condivise che possano portare a un risultato. Dalla nostra parte stiamo realizzando con l'aiuto di Publicasa 14 appartamenti di edilizia Erp negli ex magazzini comunali di via Bonistallo, per un importo di oltre due milioni e mezzo di euro. È chiaro che questo intervento è una goccia nel mare dei bisogni abitativi che stanno sempre aumentando. Nel frattempo attiviamo quel gioco di squadra sul tema dell'ecosistema dell'abitare".

I DATI - Sono 2.350 i fondi sfitti registrati a Empoli secondo gli ultimi dati Istat registrati al 31 dicembre 2021. Sono invece oltre 300 le famiglie in lista d'attesa per avere un alloggio Erp.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

