Il vicesindaco Mennuti: "Tra Comuni metropolitani Empoli farà la sua parte. Tutelare fascia grigia"

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Supporto alla proposta per un Piano metropolitano per l'abitare che sostenga la collaborazione tra enti pubblici e privati per sopperire alle carenze di abitazioni a costi accessibili per le famiglie.

Lo sostiene il vice sindaco di Empoli con delega alla Casa, Nedo Mennuti, che negli scorsi giorni ha partecipato a Urbanpromo, la rassegna nazionale degli urbanisti, promossa dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, con l’organizzazione di Urbit e il sostegno della Fondazione CR Firenze.

Così commenta il vice sindaco: "La questione della casa è indubbiamente uno dei nodi da sciogliere all'interno della cintura metropolitana. Sono stati numerosi gli appelli verso i privati cittadini a mettere a disposizione gli immobili sfitti per arginare le difficoltà di chi non trova una casa in affitto a cifre non eccessivamente onerose. La questione viene da lontano ed è giusto che gli enti pubblici siano a supporto non solo di chi deve usufruire dell'edilizia residenziale pubblica, ma pure di quella 'fascia grigia' di famiglie che comunque hanno uno o due redditi ma non riescono a soddisfare l'esigenza di una casa a Empoli".

Continua l'assessore: "Ben venga la collaborazione con tutti gli enti locali della Città Metropolitana di Firenze, Empoli si mette subito a disposizione per attivare percorsi di buone pratiche condivise che possano portare a un risultato. Dalla nostra parte stiamo realizzando con l'aiuto di Publicasa 14 appartamenti di edilizia Erp negli ex magazzini comunali di via Bonistallo, per un importo di oltre due milioni e mezzo di euro. È chiaro che questo intervento è una goccia nel mare dei bisogni abitativi che stanno sempre aumentando. Nel frattempo attiviamo quel gioco di squadra sul tema dell'ecosistema dell'abitare".

I DATI - Sono 2.350 i fondi sfitti registrati a Empoli secondo gli ultimi dati Istat registrati al 31 dicembre 2021. Sono invece oltre 300 le famiglie in lista d'attesa per avere un alloggio Erp.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
14 Novembre 2025

CINEMu.Re., il primo festival in 8mm dell’Empolese Valdelsa

Si chiama CINEMu.Re. Festival ed è il primo festival nel territorio dell’Empolese Valdelsa con l’obiettivo di promuovere e far conoscere un archivio audiovisivo formato da pellicole in 8mm. L’iniziativa è [...]

Empoli
Attualità
14 Novembre 2025

Fratres Empoli festeggia 75 anni dalla fondazione

Domenica 16 novembre il Gruppo Fratres Misericordia di Empoli celebrerà il 75esimo anniversario della sua fondazione con una giornata di festeggiamenti. Il programma della giornata prevede alle ore 10 i [...]

Empoli
Attualità
14 Novembre 2025

Empoli Città del Natale, tutti i provvedimenti per la viabilità fino a gennaio 2026

Domani è il grande giorno dell'inaugurazione di Empoli Città del Natale, a partire dalle 17.30 in piazza della Vittoria e a seguire in piazza Farinata degli Uberti. A causa dell'imponente [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina