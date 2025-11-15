Incidente ultraleggero a Sinalunga: intervento dei vigili del fuoco

Sinalunga
Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi in località Palazzo, nel comune di Sinalunga, dove un aeromobile ultraleggero è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell’aviosuperficie Valdichiana.

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza il velivolo e tutta l’area circostante, prevenendo così ulteriori rischi per la popolazione e per i soccorritori stessi.
Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, la persona coinvolta nell’incidente era già riuscita ad abbandonare autonomamente il mezzo. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso del 118, che ha preso in carico l’interessato per le necessarie valutazioni sanitarie. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi.

Le autorità stanno ora procedendo con gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le condizioni del velivolo. L’episodio, pur suscitando momenti di tensione tra i presenti, si è concluso senza gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.

Sinalunga

