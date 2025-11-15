Intervento dei vigili del fuoco a Firenzuola: anziano cade in un cavedio e viene tratto in salvo

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:45, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono intervenuti nel comune di Firenzuola per soccorrere una persona caduta accidentalmente in un cavedio situato tra la propria abitazione e il terreno montuoso, lungo la strada Statale Montanara Imolese.

L’uomo, un anziano di 85 anni, avrebbe riportato una caduta di circa tre metri, rimanendo bloccato nello spazio angusto tra la casa e la scarpata. Sul posto sono prontamente arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento Fontanelice del comando di Bologna, che hanno collaborato con i colleghi fiorentini nell’operazione di recupero.

Il personale sanitario, giunto rapidamente sul luogo dell’incidente, ha provveduto a stabilizzare l’anziano, che è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti e cure. Le cause dell’incidente sembrano riconducibili a una caduta accidentale, ma le autorità stanno verificando la dinamica per escludere ogni altra ipotesi.

L’efficacia e la tempestività dei soccorsi hanno permesso di trarre in salvo l’uomo, evitando conseguenze più gravi. I residenti hanno espresso gratitudine verso le squadre di emergenza, che ancora una volta hanno dimostrato prontezza e professionalità nell’agire.

