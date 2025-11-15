Medico esercitava attività estetica e maxillo-facciale in casa: denunciato

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Un medico chirurgo specializzato in chirurgia maxillo-facciale è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Livorno per esercizio abusivo della libera professione sanitaria. L’uomo, 57 anni, in servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana in regime di intramoenia, svolgeva infatti attività ambulatoriale di medicina estetica invasiva e chirurgia maxillo-facciale all’interno di uno studio ricavato nella propria abitazione, privo delle autorizzazioni e dei requisiti previsti.

L’indagine, condotta dai Nas attraverso osservazioni mirate, acquisizioni documentali e audizioni di persone informate sui fatti, ha portato il 3 novembre all’esecuzione di un decreto di ispezione emesso dall’Autorità giudiziaria di Pisa. Durante il controllo i carabinieri hanno accertato la totale mancanza delle condizioni autorizzative, organizzative e strutturali richieste per lo svolgimento di attività medica invasiva.

Al professionista è stata contestata una sanzione amministrativa di 3.100 euro. Parallelamente è stata avviata l’istruttoria per l’emissione, da parte del sindaco competente, di un provvedimento di immediata chiusura e definitiva inibizione dell’attività ambulatoriale svolta nello studio abusivo.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
14 Novembre 2025

Maltrattamenti in famiglia, 38enne arrestato a Pisa

Il 10 novembre i carabinieri di Pisa hanno arrestato un 38enne. L'arresto è arrivato "in ottemperanza a un Ordine di Aggravamento della Misura Cautelare per la Carcerazione" si legge in [...]

Pisa
Cronaca
14 Novembre 2025

Reati fallimentari e autoriciclaggio, nei guai imprenditore pisano

Reati fallimentari, fiscali e autoriciclaggio: un imprenditore nel settore della termoidraulica è stato denunciato dalla guardia di finanza. L'uomo è un 65enne di Pisa a capo di una società che [...]

Pisa
Cronaca
13 Novembre 2025

Donna aggredita da tre cani nel Pisano, è grave

Una donna di 65 anni è stata aggredita da tre cani di razza boxer mentre passeggiava lungo una strada nel Pisano. L’attacco, avvenuto ieri, le ha provocato ferite gravi alla [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina