Nuova area ambulatoriale multispecialistica alla Clinica San Miniato: un passo verso la salute a 360 gradi

Dopo undici anni di attività dedicata esclusivamente all’odontoiatria, la Clinica San Miniato apre un nuovo capitolo della propria storia inaugurando un’area ambulatoriale multispecialistica. Un’evoluzione naturale di una realtà ormai consolidata sul territorio, che punta a offrire ai pazienti un percorso di salute completo, coordinato e su misura.

Negli spazi della sede di via Ilaria Alpi 2/4 a San Miniato Basso, la Clinica accoglierà professionisti sanitari e parasanitari di diverse discipline: agopuntura, logopedia, otorinolaringoiatria, nutrizione, osteopatia, fisioterapia, podologia, psicologia e servizi infermieristici, e molto altro.

Un’iniziativa che arricchisce l’offerta sanitaria locale, rendendo la clinica un punto di riferimento non solo per la cura odontoiatrica, ma per il benessere complessivo della persona.

"Dopo oltre un decennio di impegno nel campo odontoiatrico, abbiamo sentito l’esigenza di evolve la propria visione di salute — spiega Chiara Melani, Direttore Responsabile della Clinica San Miniato —. Il nuovo spazio ambulatoriale nasce con l’obiettivo di offrire ai nostri pazienti un luogo dove professionisti di diverse discipline collaborano per costruire percorsi personalizzati, in un’ottica di prevenzione e cura globale"

La nuova area ambulatoriale rappresenta un progetto che unisce competenze, innovazione e attenzione al territorio, offrendo servizi integrati e trattamenti mirati in un contesto accogliente e professionale. Un passo importante per la Clinica San Miniato, che continua a crescere restando fedele alla propria missione: mettere la salute e la persona al centro di ogni percorso di cura.

Via Ilaria Alpi 2/4 San Miniato Basso (PI)

tel. 0571.419072

WhatsApp 329 7174757