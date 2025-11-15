Nuovi agenti municipale a Fucecchio, FI: "Fuori luogo toni trionfalistici"

Prendiamo atto della notizia che entro il mese di marzo del prossimo anno il distretto della polizia locale di Fucecchio sarà implementato con tre unità che vanno a sommarsi alle 9 attuali; riteniamo fuori luogo i toni trionfalistici con cui questa notizia è sta data dall'amministrazione comunale.

Il sindaco, che ha ricoperto nelle precedenti tre consiliature la carica di assessore delle quali due da vice sindaco, ha la memoria corta per non ricordare che in quei periodi, ed in particolare prima del trasferimento della funzione di polizia locale all'Unione di cui è stata parte attiva, la nostra polizia locale era composta da 18 unità. Ci chiediamo, ma sicuramente se lo chiederanno anche i cittadini, come può ritenersi un successo il fatto che dalle 9 unità presenti attualmente in servizio il numero sale a 12 tra quattro mesi addirittura, dimenticandosi (o facendo finta) che fino a qualche anno le unità in servizio erano 18, ossia il doppio delle attuali. Ci fa piacere l'annuncio del sindaco che a Fucecchio sarà presente una pattuglia ogni giorno per tutto l'anno, ma forse non sa (o fa finta di non sapere) che fino a qualche hanno fa spesso ve se erano anche due, cosa che non diciamo noi ma i numeri.

Ben venga l'implemento dell'organico nei prossimi cinque mesi, noi restiamo convinti che il trasferimento della funzione all'Unione dei Comuni sia stato un errore; quantomeno dal punto di vista gestionale, e l'indisciplina nella circolazione stradale, il degrado ed il continuo e sistematico mancato rispetto dei regolamenti comunale, in special modo nel centro della città, ne sono l'emblema sotto gli occhi di tutti. Ribadiamo la necessità di riappropriarci del personale della PM, non regge la scusa più volte ribadita da questa e dalle precedenti amministrazioni sui costi elevati; considerato che dall'ultima delibera l'Amministrazione comunale ha versato all'Unione circa 650mila euro di quota spettante per la municipale. Con queste cifre, noi riteniamo che si possa e si debba riprendersi la municipale alle proprio dipendenze con un numero adeguato di agenti che svolgono servizio ovviamente solo su Fucecchio.

Simone Testai - Capogruppo FI Fucecchio

