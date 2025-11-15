Volontario Misericordia aggredito: le parole di FdI

Fratelli d’Italia Empoli esprime profonda vicinanza e solidarietà al volontario di 84 anni della Misericordia, vittima questa mattina di una violenta aggressione nei pressi della mensa Emmaus. Un episodio che ha scosso l’intera città e che richiama tutti — istituzioni, realtà del terzo settore e comunità — a una riflessione seria sul tema della sicurezza nei luoghi di assistenza.

Il capogruppo Cosimo Carriero dichiara:

«L’aggressione di oggi ci ha profondamente colpito. Parliamo di un uomo che da oltre trent’anni dedica con generosità il proprio tempo agli altri, offrendo un servizio prezioso alla città. Una violenza del genere non può lasciare indifferenti. Come istituzioni abbiamo il dovere di garantire che i volontari — una risorsa insostituibile del nostro welfare — possano operare in un contesto sicuro, tutelato e sereno. In questo momento è fondamentale evitare interpretazioni affrettate: confidiamo pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine, cui va il nostro ringraziamento per la tempestività dell’intervento e per l’impegno nelle indagini. La nostra comunità si stringe intorno alla Misericordia, ai suoi volontari e naturalmente a questo cittadino così duramente colpito.»

Il consigliere Danilo Di Stefano sottolinea il valore del volontariato per Empoli:

«I volontari rappresentano un pilastro del sistema sociale e assistenziale. Persone che scelgono di donare tempo, energie e competenze per sostenere chi è più fragile. È responsabilità di tutti — a partire dalle istituzioni — creare condizioni che permettano loro di svolgere questo ruolo in totale sicurezza. Non si tratta di alimentare allarmismi, ma di affrontare con lucidità una problematica reale, mettendo in campo strumenti adeguati di prevenzione, ascolto e tutela.»

Francesca Peccianti aggiunge:

«La violenza non può trovare alcuno spazio nella nostra comunità, e questo episodio rappresenta un campanello d’allarme che non dobbiamo ignorare. La nostra vicinanza va alla Misericordia, ai volontari e alle loro famiglie. È necessario lavorare insieme, in modo coordinato, affinché realtà così importanti possano operare in ambienti protetti, dove sia garantito rispetto e sicurezza per tutti.»

Carriero conclude:

«Come Fratelli d’Italia Empoli continueremo a lavorare con responsabilità, equilibrio e determinazione per tutelare chi ogni giorno offre il proprio impegno al servizio della comunità. La sicurezza delle persone non è mai un dettaglio né un tema da trattare con leggerezza: è un diritto fondamentale, che riguarda volontari, operatori, cittadini. Oggi più che mai è necessario rispondere con unità, serietà e senso delle istituzioni, nella speranza che il nostro concittadino possa rimettersi al più presto.»

Fonte: gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli

