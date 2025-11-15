XV Raduno Vespa e Ape: Ponte a Cappiano si prepara all’ultima tappa del Campionato Turistico Nazionale 2025

Ponte a Cappiano si veste di passione, storia e rombo di motori per il XV Raduno Vespa e Ape, organizzato dal Vespa Club Il Ponte Mediceo, appuntamento imperdibile e ultima tappa del Campionato Turistico Nazionale 2025.

Un evento che unisce turismo, cultura, amicizia e tradizione, richiamando vespisti da tutta Italia pronti a vivere due giornate dense di emozioni, panorami e sapori autentici.

Un territorio da scoprire su due ruote

Il raduno offre l’occasione perfetta per arrivare uno o due giorni prima e visitare alcune delle città più belle della Toscana, tutte a meno di un’ora di distanza: Firenze, Pisa, Siena, Livorno e Lucca.

Facilmente raggiungibili sia con mezzi propri (attraverso FI-PI-LI, SP429, SP Pesciatina, E76) sia tramite treno dalla vicina stazione di Empoli.

Per chi invece desidera rimanere nei dintorni, Fucecchio accoglie i visitatori con il suo centro storico, le botteghe e le sue attrazioni (vedi pagina web dedicata).

A pochi chilometri dal raduno si trovano inoltre autentiche perle culturali:

Museo Piaggio di Pontedera, con decenni di storia delle due ruote.

San Miniato, città longobarda e patria del tartufo.

Vinci, luogo natale di Leonardo, con museo e casa di Anchiano.

Cerreto Guidi e la splendida Villa Medicea di Cosimo I de’ Medici.

Certaldo, borgo medievale legato a Giovanni Boccaccio.

San Gimignano, la “Manhattan del Medioevo” con le sue torri.

Volterra, città etrusca e medievale celebre per l’alabastro.

Un paesaggio unico, perfetto da vivere “a cielo aperto” in sella a una Vespa.

Programma del Raduno

Sabato 27 dicembre – Accoglienza, giro libero e una serata speciale

La manifestazione prenderà il via alle ore 14:00 presso la sede del Vespa Club in Via dei Granai a Ponte a Cappiano, con accoglienza, registrazioni e consegna del kit di benvenuto.

A seguire, giro facoltativo: partenza libera per scoprire le mete consigliate a breve distanza, una modalità che permette ai partecipanti di esplorare il territorio secondo i propri ritmi.

Dalle 17:00, ritrovo a Le Tre Cupole per un merendino conviviale.

Alle 17:30 spazio alla storia con un ospite d’eccezione: Andrea Pinasco, figura di riferimento nella cultura vespistica, che racconterà di persona le sue prime trasformazioni degli anni ’80 e ’90 – esperienze oggi raccolte nei libri Quelli delle Vespa Truccate e Olive: da ragazzino, innamorato della Vespa, fece la sua prima trasformazione sostituendo il cilindro della sua Vespa con quello di una Vespa GS e di fatto iniziando così la famosa doppia alimentazione. Un’occasione unica per gli appassionati.

La giornata si concluderà alle 20:00 con una cena esclusiva sulle storiche torri del Ponte Mediceo, un’esperienza suggestiva tra sapori autentici e un’atmosfera d’altri tempi.

Domenica 28 dicembre – Giro turistico, aperitivo e premiazioni

La seconda giornata inizierà alle 09:30 presso il Ristorante La Casa Rossa, con accoglienza, registrazioni e colazione.

Alle 10:45 partirà il giro turistico in Vespa, circa 15 km immersi nei paesaggi toscani, con arrivo nella pittoresca Contrada di Massarella.

Qui, dalle 11:30, aperitivo con degustazione della tradizionale zuppa toscana e vino locale.

A seguire, alle 12:00, si terranno le premiazioni con la consegna di targhe e trofei ai Club partecipanti.

Alle 12:30 i primi saluti per chi conclude qui il raduno.

Per tutti gli altri, rientro verso Ponte a Cappiano per il pranzo conviviale delle 13:15 alla Casa Rossa, con intrattenimenti e festa fino ai saluti finali delle 15:30.

Informazioni utili

Gadget garantiti ai primi 200 iscritti

Pranzo della domenica garantito per 120 partecipanti

Convenzioni con strutture ricettive per chi arriva il sabato

Quote di iscrizione

Pacchetto base (gadget + attività + merendino sabato + colazione e aperitivo domenica): €20 (conducente + passeggero)

Cena del sabato: €20 a persona

Pranzo domenica: €25 a persona

Quota ridotta per iscritti al Campionato Turistico (solo ad esaurimento gadget): €15

PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 20 dicembre 2025

Contatti

Enrico: 347 6015259

Giuliana: 340 5390979

Mauro: 335 8221404

Patrizia: 348 7639715

Email: ilpontemediceo@vespaclubditalia.it

Sito: www.ilpontemediceo.it

Un raduno che è molto più di un raduno

Il XV Raduno Vespa e Ape di Ponte a Cappiano non è solo l’ultima tappa di un campionato nazionale: è una celebrazione del viaggio lento, della passione per la Vespa, della bellezza dei luoghi e dell’amicizia tra appassionati.

Due giorni capaci di unire turismo, cultura e motori – nel cuore della Toscana più autentica.

Fonte: Ufficio Stampa