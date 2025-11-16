Arrestato il senzatetto che ha aggredito violentemente un volontario 84enne alla mensa della Misericordia di Empoli

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 40enne senzatetto nigeriano che venerdì mattina nei pressi della mensa Emmaus gestita dalla Misericordia di Empoli ha aggredito un volontario di 84 anni, causando gravi lesioni.

Secondo le ricostruzioni l’anziano volontario, le cui condizioni restano tutt’ora gravissime, aveva appena terminato il proprio turno alla mensa quando avrebbe avuto una discussione con il senzatetto, un frequentatore abituale della struttura.

Da lì la lite è degenerata: l’aggressore avrebbe colpito l’uomo con pugni, facendolo cadere a terra, e continuato a percuoterlo mentre era sull’asfalto.

Un altro volontario, che ha assistito alla scena, era poi intervenuto per allontanare l’uomo.

Sul posto era arrivati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il volontario all’ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Stando a quanto riferito, l’uomo ha riportato fratture multiple e traumi importanti all’addome.

Le condizioni del volontario

La vittima, dopo il ricovero, è stata operata d’urgenza nella serata seguente e rimane tutt’ora in prognosi riservata. Le Misericordie della Toscana hanno espresso profonda vicinanza e solidarietà, sottolineando l’orrore per un gesto che colpisce “chi fa del bene gratuitamente”. Il presidente regionale delle Misericordie, Alberto Corsinovi, ha chiesto a gran voce maggiori tutele per i volontari, definiti “un patrimonio dell’umanità” che non può essere messo in pericolo.

Il governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai, ha descritto l’episodio come “un gesto barbaro e crudele”: “Siamo sbalorditi che chi ha ricevuto aiuto possa scagliarsi così contro chi lo offre”, ha detto.

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha dichiarato che “ciò che è avvenuto è inaccettabile” e ha sollecitato una risposta rapida da parte della giustizia.

"Ringraziamo le forze dell'ordine per l'arresto della persona, ringraziamo tutti i volontari che hanno collaborato affinché il fatto fosse ricostruito e per fare in modo che il responsabile fosse assicurato alla giustizia - ha fatto sapere la Misericordi di Empoli - ringraziamo anche tutti i cittadini che si sono stretti intorno alla Misericordia in questo momento tragico. Lunedì la mensa riaprirà in scurezza ma resta la preoccupazione per lo stato di salute di Antonio, il volontario. Tutti si uniscano in preghiera – continua Misericordia - in una preghiera perché torni insieme a noi nel più breve tempo possibile".

Notizie correlate