Autostrade: chiusura per una notte dell'allacciamento A1 a Roncobilaccio

Attualità Toscana
Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

Si precisa che l'area di servizio "Roncobilaccio est", sarà regolarmente accessibile.

In alternativa, chi da Firenze è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze/Roma.

Fonte: Autostrade per l'Italia

Tutte le notizie di Toscana

